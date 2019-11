Hürriyet esnafı yalnız bırakmıyor

Her fırsatta esnaf ziyaretleri yapıp, onların istek ve şikâyetlerini dinleyen Başkan Hürriyet, onları özel günlerinde de yalnız bırakmıyor. Son olarak ekonomik krize rağmen yenilenen yüzü ile yeniden hizmete giren Arçelik Mağazası’nın açılışını gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet açılan her yeni işletmenin şehrimize değer kattığını belirterek, “Esnaflarımızın her zaman yanındayız’ dedi.

ERENKAYA DA KATILDI

Kenan Kurt’un sahibi olduğu Zincirlikuyu Caddesi’ndeki adresinde faaliyet gösteren Arçelik Mağazası’nın açılışına Başkan Hürriyet’in yanı sıra Türkiye Arçelik Pazarlama Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Satış Direktörleri Rauf Candan ve Oğuzhan Şatıroğlu, Arçelik Grup Satış Yöneticisi Barbaros Şengöz ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Hikmet Erenkaya ve İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın da katıldı.

YENİ İŞLETMELER ŞEHRİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Mağazanın açılış kurdelesini kestikten sonra yeni müessesenin kentimize bol kazançlar getirmesini dileyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik bunalıma rağmen böyle girişimlerin olması, yeni işletmelerin kazandırılması bizler için çok değerli bir adım. Birçok esnafın kepenk indirdiği bu zor dönemde, Kenan Kurt’u mevcut işletmesini yenileyerek yeniden halkımızın hizmetine açmasından ötürü canı gönülden kutluyorum. İzmit Belediyesi olarak esnaflarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.