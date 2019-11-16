Yeniden Refah Başiskele'de kongre çalışmaları tam gaz

Ziyaret sonrasında Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Öner yaptığı basın toplantısında, pazar günü Ankara Arena’da yapılacak olan Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Kongresi’ne Milli Görüşün tarihinde Başiskele’den görülmemiş katılımın sağlanacağını bildirdi. Cumartesi akşamından yola çıkacaklarını söyleyen Öner, 45 kişilik 6 otobüsle katılım sağlayacağız dedi.

BİRLEŞTİRİCİ BİR HAREKETİZ

Sözlerine devam eden Öner; “Bilinmesini isteriz ki teşkilatımız ve partimiz sadece bir siyasi görüş olarak değil; nezaketiyle siyasete düstur ve ahlak getirip, tüm dünya mazlumlarına güçlü bir ses, tüm terörize devletlere ve örgütlere set, halkını ayrıştırıcı değil birleştirici olma prensiplerine sahip bir harekettir. Bu prensipler Sn.Necmettin Erbakan ile başlayıp vefatı döneminde malum sebep ve partilerle duraklatılarak istikameti şaşırtılan, Yeniden Refah Partisi olarak bizim özünü koruyacağımız gayesi önce İslam ve ahlak olan Milli Görüştür. Allah’ın izniyle kongrenin ardından ilk seçimde Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ı Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.