Derince, daha güzel hizmetler alacak

Gönül belediyeciliği anlayışıyla Derincelilere en güzel şekilde hizmet eden Başkan Aygün, projelerini bir bir hayata geçirirken diğer taraftan da istişarelere önem veriyor. Sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aygün, bunun dışında kent içi ve il dışından konukları ile de buluşarak projelerini değerlendiriyor. Başkan Aygün, bu bağlamda son olarak önceki dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AKP Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve Kıyı Emniyeti eski Genel Müdürü Hızır Reis Deniz'i belediyede ağırladı.

BAŞKAN AYGÜN’DEN TEŞEKKÜR

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında birlikte görev yaptıklarını belirten önceki dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AKP Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Derince, Başkanımız’ın tecrübesi ve gayreti ile daha güzel hizmetler alacak” dedi. AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca da “Milletvekili olarak önceki dönem Gazi Meclisimizde birlikte görev yaptığımız Zeki Başkan’ımız, devlet tecrübesi ve çalışma heyecanıyla Derince’mize güzel hizmetler kazandırıyor” dedi. Başkan Aygün de konuklarına ziyaret ve destekleri için teşekkür ederek, Derince’ye en güzel şekilde hizmet etmek için gayret ettiklerini söyledi.