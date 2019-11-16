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Diyabete stantla dikkat çektiler

Kocaeli'de İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İzmit Seka Devlet Hastanesi ortaklığında stant etkinliği gerçekleştirildi
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Sağlık çalışanları, vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzmit Şehirler Arası Otobüs Terminali girişine kurdukları stant ile 14 Kasım Dünya Diyabet gününde Diyabet hastalığına dikkat çekti.

Hekim, diyetisyen, hemşire, yardımcı sağlık çalışanları ve sağlık meslek lisesi öğrencilerinin görev yaptığı stant, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Stantta görevliler tarafından, başvuranlara şeker, tansiyon, kilo-boy endeksi ölçümü yapıldı, diyabet yatkınlık testi uygulandı. Ölçümler sonucunda ilgili kişiler hekim ve diyetisyenler tarafından sağlık merkezlerine yönlendirildi ve gerekli önerilerde bulunularak bilgilenmeleri sağlandı.

AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinliklerinin düzenlendiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, " Sağlıkçı arkadaşlarımızın açtığı stantlar ile müracaat eden vatandaşlarımıza çeşitli sağlık hizmetleri sunuyoruz. Vatandaşlarımız standımıza yoğun ilgi gösterdi ve biz de bu durumdan çok memnunuz. Akşama kadar devam edecek çalışmalar ile daha fazla insanımıza ulaşarak diyabet hastalığına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz yıl boyunca bu tarz çalışmaları gerçekleştirmekteler. İl Sağlık Müdürlüğü olarak yılın 365 günü bu tarz çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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