Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:26 TSİ- Spor G: Bugün 16:27 TSİ

Hürriyet, gazimize moral verdi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan İzmitli asker Ramazan Ural’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başkan Hürriyet,  Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi İran sınırında teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Alikahya’da ikamet eden İzmitli asker Ramazan Ural’ı, tedavi gördüğü Medical Park Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan yardımcısı Dilek Yalçın’ında eşlik ettiği ziyarette Başkan Hürriyet, Gazi Ural’ın sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.

“MİNNET DUYGULARIMI İLETİYORUM”

Aileye de geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Hürriyet, “Ramazan kardeşimize geçmiş olsun dilleklerimizle birlikte minnet duygularımızı iletmek istiyoruz.  Kendisinin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Ramazan Ural başta olmak tedavisi süren tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum. Vatanımızın birliği ve bölünmez bütünlüğü için mücadele eden askerlerimize, gazi ve şehitlerimize minnettarız" dedi.

Bugün 16:26 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3 gollü Kemal Bolat ameliyat oldu mask
3 gollü Kemal Bolat ameliyat oldu
Bizim Sami asker oldu mask
Bizim Sami asker oldu
Cansu anne ve Faruk ise baba oldu!.. mask
Cansu anne ve Faruk ise baba oldu!..
Gizem ve Monika rakip oluyor!.. mask
Gizem ve Monika rakip oluyor!..
Berkay Özcan, A Milli Takım’da!.. mask
Berkay Özcan, A Milli Takım’da!..
Yasemin ve Umut artık EVLİ!.. mask
Yasemin ve Umut artık EVLİ!..
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı! mask
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı!
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor! mask
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor!
Darıca'da sahte şampuan operasyonu mask
Darıca'da sahte şampuan operasyonu
Tufan Noyan hayatını kaybetti mask
Tufan Noyan hayatını kaybetti
Kadın doktor ilaç içerek intihar etti mask
Kadın doktor ilaç içerek intihar etti
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti mask
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti

GALERİ

"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL