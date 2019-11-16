Hürriyet, gazimize moral verdi

Başkan Hürriyet, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi İran sınırında teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Alikahya’da ikamet eden İzmitli asker Ramazan Ural’ı, tedavi gördüğü Medical Park Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan yardımcısı Dilek Yalçın’ında eşlik ettiği ziyarette Başkan Hürriyet, Gazi Ural’ın sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.

“MİNNET DUYGULARIMI İLETİYORUM”

Aileye de geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Hürriyet, “Ramazan kardeşimize geçmiş olsun dilleklerimizle birlikte minnet duygularımızı iletmek istiyoruz. Kendisinin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Ramazan Ural başta olmak tedavisi süren tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum. Vatanımızın birliği ve bölünmez bütünlüğü için mücadele eden askerlerimize, gazi ve şehitlerimize minnettarız" dedi.