AGD’den Işık’lı, gıyabi cenaze namazı

Fevziye Camii’nde düzenlenen açıklamaya eski Başbakan Yardımcısı ve Milletvekili Fikri Işık, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy, Sivil Toplum Kuruluşları başkanları, temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan gıyabi namazı sonrasında açıklamalarda bulunan AGD Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, “Ülkemizdeki terör saldırılarında ve Barış Pınarı Harekatında şehit olan askerlerimize, önceki gün Şanlıurfa’da patlamada yaralanan askerlerimize, Siyonist İsrail saldırılarında şehit olan Filistinli kardeşlerimize, Yemen’de saldırılar sonucu ve açlık ölen şehit olan kardeşlerimize, Doğu Türkistan’daki Uygurlu Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

“İSRAİL BİR KÖTÜLÜK ŞEBEKESİ”

İsrail’in kötülük şebekesi olduğunu söyleyen Halıcı, “Bu kötülük şebekesi var olduğu günden beri tüm insanlığın baş belası olmuştur. İsrail demek, soykırım demektir, katliam demektir, vahşet demektir, terör demektir, zulüm demektir. İsrail demek, ifsat, bozgun ve fitne demektir. İsrail demek, işgal, yağma ve talan demektir. ABD güdümündeki bölge ülkelerinin ve hükümetlerinin sessizliği ya da vurdumduymazlığı İsrail’in küstahlığına ve şımarıklığına zemin hazırlamaktadır. Müslüman halkın “Kahrolsun İsrail” demesi de İsrail’i kahretmemektedir. İsrail’in hamasete karşı bağışıklığı vardır. Yapılması gereken en başta, her platformda Filistin Halkına ve Filistin Mücadelesi’ne destek vermeye devam etmektir” dedi.