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CHP Kartepe’de çift liste

CHP Kartepe’de  bugün başlayan delege seçimlerinde Ataşehir Mahallesi’nde çift liste yarışıyor.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe ilçe örgütünde iptal edilen delege seçim takvimi yeniden belirlenirken, bugün itibariyle de Kartepe Ataşehir Mahallesi’nde seçimler tekrar başladı. 14.00’de Ataşehir Mahallesi’nde başlayan mahalle delege seçimleri 17.00’de sona erecek.

YARIŞ DEVAM EDİYOR

Ataşehir Mahallesi’nde çift liste yarışıyor. Beyaz listede Hüseyin Balseçen, Hüseyin Fikri Tan, Semahat Öztürk, Nalan Seçkin, Zuhal Güneri, Mehmet Kaygusuz, Muzaffer Cengiz, Burcu Alkan ve Hüseyin Koçak’ın yer aldığı Kırmızı Liste’de ise Aydın Bostan, Çetin Seymen, Alattin Enül, Meral Arslan, Hüseyin Akyüz, Gürsel Yılmaz, Sedat Eryılmaz, Aynur Ilgı ve Doğanay Arslan yer aldığı yarış devam ediyor.

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