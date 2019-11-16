CHP Kartepe’de çift liste

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe ilçe örgütünde iptal edilen delege seçim takvimi yeniden belirlenirken, bugün itibariyle de Kartepe Ataşehir Mahallesi’nde seçimler tekrar başladı. 14.00’de Ataşehir Mahallesi’nde başlayan mahalle delege seçimleri 17.00’de sona erecek.
YARIŞ DEVAM EDİYOR
Ataşehir Mahallesi’nde çift liste yarışıyor. Beyaz listede Hüseyin Balseçen, Hüseyin Fikri Tan, Semahat Öztürk, Nalan Seçkin, Zuhal Güneri, Mehmet Kaygusuz, Muzaffer Cengiz, Burcu Alkan ve Hüseyin Koçak’ın yer aldığı Kırmızı Liste’de ise Aydın Bostan, Çetin Seymen, Alattin Enül, Meral Arslan, Hüseyin Akyüz, Gürsel Yılmaz, Sedat Eryılmaz, Aynur Ilgı ve Doğanay Arslan yer aldığı yarış devam ediyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz