Biri intihar edeceğini söylüyorsa ciddiye alın!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de intihara bağlı ölümler ile intihar girişimleri arttı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2015 yılında Dünya’da 800.000 kişinin intihar sonucu öldüğünü bildirdi. Bu da Dünya’da 40 saniyede bir kişinin yaşamını kaybettiğini gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ) ise 2018 verilerinde 3 bin 161 kişinin intihar sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu veriler intihar eden bireyin yanında ailesini ve yaşadığı çevreyi etkileyen bir olgu gibi görünse de intihar, sonuçları bakımından toplumun bütününü ilgilendiren bir halk sağlığı sorunudur. İntiharlar ruhsal hastalıklardan kaynaklı olabildiği gibi uzun süren stresler sonrasında, ekonomik sorunlar, ayrılık, şiddet, istismar sonucunda ya da hastalık gibi kriz anlarında meydana gelmektedir. TÜİK verilerine göre hastalık, geçim zorluğu ve aile geçimsizliği intihar nedenleri arasında ilk 3 sırada yer almaktadır. Son günlerde medyaya yansıyan intihara bağlı ölümlerin artması, intihar hakkında bilinçlenme ve intiharın önlenmesi konusunda bilgilendirmenin önemini arttırmıştır.

“İÇİNE KAPANARAK İLK SİNYALİ VERİR”

İntiharı önlemenin çoğu zaman mümkün olduğunu belirten VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ece Çalışkan Subaşı, “Ruh sağlığının güçlendirilmesi ve intiharın önlenebilmesi için toplumun bilinçlenmesi önemlidir. Bunun için toplumun her bireyi intiharı önleme konusunda bir katkı sağlayabilir. Özellikle insanları etiketleme, damgalama gibi davranışlardan uzak durmak önemli katkı sağlayacak olup yine bireylerin problem çözme becerilerinin farkında olması gerekmektedir. Yine intihara sebep olacak ruhsal hastalıkların da göz ardı edilmemesi çok önemlidir” dedi. Birçok kişinin damgalanma korkusuyla tedaviye başvurmadığını ya da başvuruyu geciktirdiğini söyleyen Psikolog Subaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Ruh sağlığı konusunda bilinçlenmelerin arttırılması gerekmektedir. Kişi eğer yaşanılan zorluklar karşısında problemlerin çözülemeyeceği umutsuzluğuna kapılıyorsa mutlaka acilen bir psikiyatrist veya uzman psikologdan destek almalıdır. Ancak umutsuzlukla çaresizliğe kapılan kişinin çoğunlukla yardım kaynaklarına ulaşmaya çalışmadıkları, içe kapandıkları ve çevrelerine bunun sinyalini verdiği bilinmektedir. Çoğu zaman intiharla ilgili söylemler çevre tarafından önemsiz ya da abartılı bulunulabilmektedir. Bir kişinin intihar söylemi varsa hafife alıp ‘yapmaz’’ diye düşünülmemelidir. Birey kendini öldürmekten bahsediyorsa unutmayın ki ortada acilen önlem alınması gereken bir durum vardır. Bunun yardım çağrısı olduğu unutulmamalıdır. Genellikle intihar düşünen kişilerin davranışlarında belirgin değişimler olur. Bu değişimleri gözlemlediğinizde mutlaka yakınınızla ilgilendiğinizi gösterdiğiniz bir konuşma yaparak bir ruh sağlığı uzmanına başvurması konusunda destek olabilirsiniz.” diyor.