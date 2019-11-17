Olay, öğle saatlerinde Kandıra Kefken Mahallesi Pembe Kayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan epilepsi hastası Müslüm Hızal (30), kardeşleri ve akrabaları ile birlikte sahile piknik yapmaya geldi. Yakınlarından ayrılarak gezintiye çıkan Hızal bir anda kayboldu. Hızal’ın geri dönmemesinden şüphelen yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, deniz polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Önleme Merkezi ekibi sevk edildi. Ekipler, denizde ve ormanlık alanda Hızal’ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sahilde gezerken kayboldu
Kandıra yakınları ile piknik için gittiği sahilde gezerken kaybolan epilepsi hastası şahsın bulunması için ekipler çalışma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde Kandıra Kefken Mahallesi Pembe Kayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan epilepsi hastası Müslüm Hızal (30), kardeşleri ve akrabaları ile birlikte sahile piknik yapmaya geldi. Yakınlarından ayrılarak gezintiye çıkan Hızal bir anda kayboldu. Hızal’ın geri dönmemesinden şüphelen yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
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Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz