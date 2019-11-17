Yeniden Refah Kongresi’ne Kocaeli 55 otobüsle gitti

23 Kasım 2018 tarihinde kurulan, kısa sürede teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Yeniden Refag Partisi Ankara Spor Salonu’nda 1’inci Olağan Kongre’de bir araya gelecek. Milli Görüş’ün kurucu lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan kongrede tek aday olurken kongre, “Burada gelecek var” sloganıyla gerçekleşecek. Kongrede, Merkez Karar Yürütme Kurulu Listesi oylamaya sunulacak.

MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA BULUŞTULAR

Kocaeli Yeniden Refah Partisi, gerçekleşecek olan kongreye katılmak için günler öncesinden hazırlık yaptı. Parti teşkilatı Ankara’daki kongreye katılmak için bu gece saat 01.30 sularında 55 otobüs ve yaklaşık 2 bin 700 üye ile birliktebirçok üyenin de özel araçlarıyla katılımıyla yola çıktı. Buluşma öncesi İzmit İlçe Teşkilatı Milli İrade Meydanı’nda bir araya geldi. Buluşmaya İl Teşkilatı, İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, il ve ilçe kadın kolları ile birlikte çok sayıda üye katılım sağladı.

“DOLU OTOBÜSÜMÜZLE ANKARA’YA GİDİYORUZ”

İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, “Müthiş bir heyecan, özlenen bir heyecan, hasetle beklenen bir heyecan. Buluşma anı. Artık genel başkan sıfatı kazanmış ve Türkiye’nin güzel günleri için startının verileceği bir 17 Kasım çalışmaları. Kocaeli’de 12 ilçemizde hanım ve gençlik kollarımızla beraber tüm hızımızla çalışıyoruz. Hiçbir eksikliğimiz yok. Bugün Kocaeli’den özel araçlar haricinde 55 dolu otobüsümüzle Ankara’ya gidiyoruz. İzmit ilçemizde 9 otobüs tamamlandı, 10’uncu otobüs de doluyor” dedi.

“İKİNCİ ERBAKAN DEVAM EDİYOR”

“Biz buna ikinci 40 yıl diyoruz” ifadelerinde bulunan Kahya, “Kocaelimizin İzmitimizin özellikle bütün mahalle ve köylerimizi hanımlarımız ev ev gezerek bütün broşürlerimizi dağıttılar, tanıtımlarımızı yaptılar. Bu çalışmalarımızın inşallah şehrimize, ilçemize ve tüm insanlığın kurtuluşuna bir çalışma olacak inşallah. Bir Erbakan gitti ama birinci Erbakan’ın bırakmış olduğu çalışmalarının devamını ikinci Erbakan devam ediyor. Biz buna ikinci 40 yıl diyoruz. Çünkü birinci 40 yılda hocam bu çalışmaları yapmıştı, ikinci 40 yılda da bu çalışmaları inşallah Fatih Erbakan ile devam ederek tüm kardeşlerimizle birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

Otobüslerin tamamlanmasının ardından 9 otobüs olarak yola çıkan İzmit İlçe Teşkilatı diğer ilçelerden gelen otobüslerle birlikte Özdilek AVM otoparkında bir araya geldi. Kafile buluşmanın ardından kongreye katılmak üzere yola çıktı.

KONGREDE KİMLER OY KULLANACAK?

Kurucular kurulunda yer alan İl Başkanı Mehmet Aras, Yücel Mollaismailoğlu, Hüseyin Küçükkeskin, Ali Şükrü Bayraktar, ve Mustafa Cebir’in doğal delege olarak oy kullanma hakları bulunurken Kocaeli delegeleri olan isimler ise şöyle: Ahmet Karal, Ali Tanrıverdi, Aykan Dönmez, Cengiz Adıberi, Cevdet Çepil, Dursun Koçal, Engin Kılıç, Ercan Oğuz, Erkan Katırağ, Hacı Arif Aydoğmuş, İbrahim Şenmemiş, Kamil Tokgöz, Lütfullah Kadıoğlu, Maşallah Söğüt, Mecit Karabulut, Mehmet Balcı, Mehmet Öner, Musa Kahya, Mustafa Can, Mustafa Kabaca, Mustafa Sezgin, Osman Yazıcı, Rıdvan Özay, Şerife Ülker Kam, Vildan Yurtsever, Yakup Güzeltepe, Yaşar Ergün ve Zeynel Bulut.