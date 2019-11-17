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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

İl Jandarma Komutanlığı yapmış olduğu operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay ile ilgili yakalanan 2 şahıstan R.B. tutuklanırken, M.K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazım Özgün Erbulan
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İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde R.B. isimli şahsın kullanımında olan araç Karamürsel ilçesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 4,63 gram metamfetamin ve buna ait kullanım aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet 7,65 mm’lik fişek ve 5 adet sentetik hap ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri Bursa’nın İznik ilçesinde ikamet eden şüpheli M.K. isimli şahsın evinde yaptıkları aramada alüminyum folyoya sarılmış 29 adet küçük paket halinde toplam 86,19 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 7,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 adet ekstacy, 11 adet sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 34 adet fişek, 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 1 adet esrar değirmeni, 5 adet metamfetamin içme aparatı ve 1 adat muştalı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, R.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 09:24 TSİ - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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