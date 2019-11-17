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Marina'da yavru köpek balığı!

İzmit Marina sahilinde köpek balığı yavrusu görüntülendi

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Dünyada nesli tükenmekte ve koruma altında olan su samurları geçtiğimiz gün Başiskele sahilinde görülmüştü. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük ilgi görmüştü. Yaşanan bu güzel olayın ardından önceki gün de İzmit Marina sahilinde köpek balığı yavrusu görüntülendi. Sahil kesiminde dolaşan yavru köpek balığını fotoğraayan vatandaşlar şaşkınlıklarını da gizleyemedi. Denizlerimizde camgöz denilen köpek balığına sık olmasa da rastlanıyor.

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