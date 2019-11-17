Kocaeli İzmit’te ikamet eden ve geniş bir kesim tarafından tanınan elektrikçi Mustafa Malçok hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çubuklu Bala Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.
Bugün 10:54 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 10:58 TSİ
Mustafa Malçok hayatını kaybetti
İzmit'te ikamet eden ve geniş bir kesin tarafından tanınan Mustafa Malçok hayatını kaybetti
Büyütmek için resme tıklayın
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz