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Mustafa Malçok hayatını kaybetti

İzmit'te ikamet eden ve geniş bir kesin tarafından tanınan Mustafa Malçok hayatını kaybetti
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Kocaeli İzmit’te ikamet eden ve geniş bir kesim tarafından tanınan elektrikçi Mustafa Malçok hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çubuklu Bala Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.

Bugün 10:54 TSİ - Yaşam

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