Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:04 TSİ- Gündem G: Bugün 12:07 TSİ

Af kapısı kapandı

Üniversiteye geri dönmek için af bekleyen binlerce kişiye kötü haber geldi. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, “Öğrenci affıyla ilgili çalışmamız yok’’ dedi
mask
Büyütmek için resme tıklayın

TBMM'de ele alınan Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrenci affını gündeme getirdi. Öğrenci affı ile ilgili kanun teklifi verdiğini ve teklifin TBMM'de beklediğini vurgulayan Gürer, “Binlerce öğrenci af bekliyor, üniversitelerde ön lisans, lisans bölümü dâhil 2014'ten beri bir öğrenci affı çıkmadı'' dedi.

500 BİN KİŞİ SİSTEMDE

Yüksek Öğrenim Kurumu ( YÖK) Başkanı Prof. Yekta Saraç, “Öğrenci affıyla ilgili çalışmamız yok. En son af 500 bin kişiyi sisteme soktu” dedi ve yeni bir öğrenci affına karşı olduklarını açıkladı.

Bugün 11:04 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit'te elektrikler kesilecek mask
İzmit'te elektrikler kesilecek
Tanıtım gününde başkandan sitem mask
Tanıtım gününde başkandan sitem
İzmit'in o mahallesi tedirgin mask
İzmit'in o mahallesi tedirgin
Barış Pınarı Harekatı’nda yaralanan askerimiz şehit oldu mask
Barış Pınarı Harekatı’nda yaralanan askerimiz şehit oldu
'Serhat şehirleri'nin kültürü Kocaeli'ye taşındı mask
'Serhat şehirleri'nin kültürü Kocaeli'ye taşındı
AKP'den o isim için suç duyurusu mask
AKP'den o isim için suç duyurusu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı! mask
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı!
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti mask
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti
İzmitli iş adamından şok sözler mask
İzmitli iş adamından şok sözler
İzmit'te elektrikler kesilecek mask
İzmit'te elektrikler kesilecek
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı mask
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı
KOÜ’lü öğrenciler çok tepkili! mask
KOÜ’lü öğrenciler çok tepkili!

GALERİ

Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL