Af kapısı kapandı

TBMM'de ele alınan Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrenci affını gündeme getirdi. Öğrenci affı ile ilgili kanun teklifi verdiğini ve teklifin TBMM'de beklediğini vurgulayan Gürer, “Binlerce öğrenci af bekliyor, üniversitelerde ön lisans, lisans bölümü dâhil 2014'ten beri bir öğrenci affı çıkmadı'' dedi.
500 BİN KİŞİ SİSTEMDE
Yüksek Öğrenim Kurumu ( YÖK) Başkanı Prof. Yekta Saraç, “Öğrenci affıyla ilgili çalışmamız yok. En son af 500 bin kişiyi sisteme soktu” dedi ve yeni bir öğrenci affına karşı olduklarını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz