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Belediye Derince tank gibi: 0-1

3.Lig 2.Grup ekibi Belediye Derincespor’da çıkış sürüyor. Sarı Lacivertliler, Trabzon deplasmanında Ofspor’u 1-0 mağlup etti ve üst üste üçüncü maçını kazanarak Play-Off’un sınırına dayandı
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Kocaeli profesyonel futbol kulüpleri arasında son derece düşük bir bütçe ile kurulan, kadrosunda hatırı sayılı İzmitli futbolcu da barındıran Belediye Derincespor’da çıkış sürüyor. Sarı Lacivertli ekibimiz zorlu Trabzon deplasmanında Ofspor’u ikinci yarıda Yunus Özdemir’in golü ile 1-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

İYİ BAŞLADILAR, DURDULAR, YENİDEN ÇIKIŞA GEÇTİLER

Sezona iki galibiyetle başlayan ancak sonraki 7 haftalık zaman diliminde galibiyeti unutan Belediye Derincespor bu 7 haftalık süreçte sadece 3 puan alabildi. Teknik adam Talip Yeşilyurt ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Bülent Baturman ile yeniden çıkış yaşayan Sarı Lacivertliler zorlu Cizre deplasmanından 3-2 galip ayrılırken, grubun iddialı takımlarından Turgutlu’yu 2-0 ile geçti.

HAFTAYA TEPECİK GELİYOR

Derince ekibi çok iyi ağırlandıkları Ofspor ile deplasmanında zorlu bir maça çıktı. İlk yarısı golsüz sona eren maçı Yunus’un 53. dakikadaki harika golü ile 1-0 kazanan Sarı Lacivertliler Trabzon’dan zaferle döndü. Aldığı galibiyetin ardından puanını 18’e çıkaran Derince Play-Off sınırına kadar dayandı. Temsilcimiz haftaya Büyükçekmece Tepecikspor’u konuk edecek.

Bugün 11:19 TSİ - Spor

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