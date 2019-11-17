Osman Cömert: Galibiyeti hak ettik

1-0 kazanılan Ofspor maçı değerlendiren Osman Cömert şu ifadelere yer verdi: İlk yarıda rakibi ikinci bölgede karşıladık ve rakibin etkili olan kanat oyunlarının hareket alanını kısıtlayarak oyunu sıkıştırdık. İkinci bölgede yaptığımız katı savunmanın yanında zaman zaman etkili de olmaya çalıştık. Açıkçası ilk 45 dakikada iki takım da pozisyon bulamadı ve devre 0-0 sona erdi.

MÜTHİŞ BİR GOL ATTIK

İkinci yarıya iyi başladık. Biraz daha önde baskı kurduk ve müthiş bir golle öne geçtik. Yunus, Zahit’ten aldığı iade sonrası hafif sağ çaprazdan topu sol 90’a gönderdi. Hatta kimi Ofsporlu taraftarlar da golü alkışladı. İnanın kalan sürede de oyunun mutlak hakimiydik. Cihan ve Zahit ile net goller kaçırdık. Rakibin maç boyunca sadece 1 pozisyonu vardı.

OFSPOR KULÜBÜNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Ofspor maçına çok iyi hazırlanmıştık. Hocamız rakibin her yönünü analiz etti ve hafta içindeki antrenmanlarda özellikle kenar oyuncularına dikkat edilmesinin altını çizdi. Nitekim rakibin kanatlarını kapatınca da üretkenliklerini önledik. Ofspor’un stadı yapıldığı için maçı Sürmene’de oynadık. Ofsporlu yetkililer bizleri çok iyi ağırlarken taraftarlar da çok centilmendi. Belediye Derincespor olarak kendilerine çok teşekkür ediyorum.