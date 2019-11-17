Kağıtspor emaneti geri aldı: 3-0

İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan maçın başından sonunda kadar etkili bir oyun ortaya koyan Lacivert Beyazlılar karşılaşmanın setlerini 25-18, 25-22 ve 25-19 kazandı. İlk 4 maçını kazanan, geride bıraktığımız hafta ise Afyon’a 3-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Kağıtspor bir hafta sonra aldığı önemli galibiyetle yenilgiyi unutturdu. 2. Grup’taki diğer maçlarda Milas Belediye deplasmanda Tofaş’ı, Düzce Belediye de İnegöl Belediye’yi 3-0 devirdi.

HAFTAYA RAKİP DÜZCE

Öte yandan Saint Joseph sahasında İstanbul Büyükşehir’i 3-1 ile geçti. Nefes kesen mücadelede Alanya Belediye deplasmanda Jeopark Kula Belediye’yi 3-2 mağlup ederken mücadele tam iki buçuk saat sürdü. Yine çok zorlu geçen maçta Afyon Belediye Yüntaş deplasmanda TFL Altekma’yı 2-0 geriden gelip 3-2 yenmesini bildi. Kağıtspor bir sonraki maçını 23 Kasım’da deplasmanda 6 maçta 4 galibiyeti bulunan 1881 Düzce Belediyespor ile oynayacak.

BŞB. KAĞITSPOR: 3

BİGADİÇ BELEDİYE:0

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER:Ali İhsan Gözü***, Yasin Yıldız***

KAĞITSPOR: Edis Ali Onur***, Oğuzhan Tarakçı****, Gökay Özsahan***, Hür Tatlıcı***, Senad Ok***, Metin Baran, Taşkıran***i Numan Aksoy**, Onur Saygın**, Yiğit Kaan Özkan**, Ömer Faruk Ançel**

BİGADİÇ BELEDİYE: Hakan Uygunoğlu**, Ulaş Onur Tokatlıoğlu**, Umut Uyar**, Tolga Altıntaş***, Emre Karahan**, Eren Kaymaz**, Aykut Acar**, Selim Kalaycı**, Onur Günaydı**, Aybars Sönmez**, Görkem Özgür Uçar**

SETLER: 25-18, 25-22, 25-19

SÜRE: 1 saat 24 dakika