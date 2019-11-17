GÜLDİBİ, VAR EĞİTİMİNE DAVET EDİLDİ!

Yıllarca hakkı gasp edilen, formda olduğu dönemlerde klasman düşürülen ancak yılmadan gayretli çalışmalarına devam eden Kocaeli Bölgesi Klasman Hakemi Tolga Güldibi, emeklerinin haklı karşılığını almaya geç de olsa başlıyor. Bu sezon da oldukça formda olan ve notları hayli yüksek gelen Güldibi, MHK tarafından verilen Video Yardımcı Hakem (VAR) eğitimine davet edildi. Daha önce klasman hakemlerimizden Sait Tuzcu da VAR eğitimine çağrılmıştı.

İLKİ 26-27 VE 28 KASIM’DA RİVA’DA

Merkez Hakem Komitesi tarafından öncelikli olarak takip edilen hakemler arasında yer alan Güldibi’nin üst klasman hakem olma yolunda alacağı VAR eğitimi hayli önem arz ediyor. 3 gün sürecek olan eğitim 26-27 ve 28 Kasım’da İstanbul Riva’da gerçekleşecek. Güldibi 4 periyotta yapılacak VAR eğitiminin ilkini Kasım’da alacak ve diğer 3 eğitim ise Aralık ayı içinde olacak.

ÇULCU’NUN KOCAELİ HAKEMLİĞİ İÇİN ÖNEMİ

İlimizin hakemlikteki gururu, Merkez Hakem Komitesi Eski Başkanı Mustafa Çulcu’nun tekrardan kurulda aktif rol almasının ardından Kocaeli hakemliği kısa bir süre içinde inanılmaz bir ivme yakalamış ve hakemlerimize klasmanda bol bol maçlar verilmeye başlanmıştı. Uzun süre görülmeyen Kocaeli hakemliği, Çulcu’nun dokunuşları ile yine ülkede paylayan yıldız oldu.

HAKEM EĞİTİMİ ÖN PLANDA

Öte yandan İHK Başkanı Orhan Günen ve İl Hakem Kurulu yöneticileri, Kocaeli hakemliğinin gelişimine de hayli önem veriliyor.Salı ve perşembe günleri yapılan hakem antrenmanlarının yanında her çarşamba günü İzmit Fuarı içindeki Sivil Toplum Merkezi’nde Kocaeli hakemlerine gruplar halinde yeni kurallar ile ilgili eğitim veriliyor, hakemler arasındaki iletişimin de artmasına yönelik adımlar da atılıyor.