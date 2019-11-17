Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:24 TSİ- Spor G: Bugün 11:29 TSİ

Gültepe’nin başı dertte

1.Küme Futbol Ligi B Grubu lideri İzmit Gültepespor’da, taraftar terör estirdi. 3-1 mağlup durumda bulunan skora öfkelenen taraftarlar, sahaya yabancı cisim yağdırdı. Lardımcı hakeme saldırıldı, hakem maçı tatil etti

Ahmet AKAY
Ahmet AKAY Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Şampiyonluk mücadelesi veren İzmit Gültepespor ile orta sıraların takımı Körfez Esenspor arasındaki karşılaşmada, konuk ekip ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Golleri 6.dakikada Rafet, 16. dakikada Sinan attı. İkinci yarıda Adem durumu 3-0 yaptı, İzmit Gültepespor’un golü ise Mutlu ile 80’de geldi. Bir dakika sonrasında gösterilen kırmızı kart ile saha karıştı.

MUTLU OYUNDAN ATILDI…

Gültepespor’dan Mutlu’nun kırmızı kart görmesinden sonrası Gültepeli taraftarlar hakemlere maytap ve soda şişesi atınca, maç üç kez durdu. Ancak, Gültepespor taraftarları olayları büyütünce, İzmit Gültepespor Başkanı Hüseyin Mutlu araya girdi. Taraftarları yatıştırmaya çalışan başkana da bazı taraftarlar sözlü saldırıda bulununca, Mutlu adeta saha içinde çıldırdı.  Maçı yöneten Ömer Yılmaz ve yardımcıları, 83’ncü dakika müsabakayı tatil etti. Yılmaz ve yardımcılar polis eşliğinde soyunma odasına zar zor gidebildi. Gültepespor taraftarı, bu çirkin olaylarla takımı yaktı. Büyük ihtimalle Gültepespor 3-0 yenik sayılacak ve ceza kurulundan saha kapama cezası alacak.

Bugün 11:24 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaelispor sıcak sularda!.. mask
Kocaelispor sıcak sularda!..
Gültepe’nin başı dertte mask
Gültepe’nin başı dertte
Belediye Derince tank gibi: 0-1 mask
Belediye Derince tank gibi: 0-1
Kahvaltı yapacaklar mask
Kahvaltı yapacaklar
Berkay Özcan, A Milli Takım’da!.. mask
Berkay Özcan, A Milli Takım’da!..
3 gollü Kemal Bolat ameliyat oldu mask
3 gollü Kemal Bolat ameliyat oldu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı! mask
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı!
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti mask
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti
İzmitli iş adamından şok sözler mask
İzmitli iş adamından şok sözler
İzmit'te elektrikler kesilecek mask
İzmit'te elektrikler kesilecek
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı mask
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı mask
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı

GALERİ

Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL