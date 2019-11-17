Gültepe’nin başı dertte

Şampiyonluk mücadelesi veren İzmit Gültepespor ile orta sıraların takımı Körfez Esenspor arasındaki karşılaşmada, konuk ekip ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Golleri 6.dakikada Rafet, 16. dakikada Sinan attı. İkinci yarıda Adem durumu 3-0 yaptı, İzmit Gültepespor’un golü ise Mutlu ile 80’de geldi. Bir dakika sonrasında gösterilen kırmızı kart ile saha karıştı.

MUTLU OYUNDAN ATILDI…

Gültepespor’dan Mutlu’nun kırmızı kart görmesinden sonrası Gültepeli taraftarlar hakemlere maytap ve soda şişesi atınca, maç üç kez durdu. Ancak, Gültepespor taraftarları olayları büyütünce, İzmit Gültepespor Başkanı Hüseyin Mutlu araya girdi. Taraftarları yatıştırmaya çalışan başkana da bazı taraftarlar sözlü saldırıda bulununca, Mutlu adeta saha içinde çıldırdı. Maçı yöneten Ömer Yılmaz ve yardımcıları, 83’ncü dakika müsabakayı tatil etti. Yılmaz ve yardımcılar polis eşliğinde soyunma odasına zar zor gidebildi. Gültepespor taraftarı, bu çirkin olaylarla takımı yaktı. Büyük ihtimalle Gültepespor 3-0 yenik sayılacak ve ceza kurulundan saha kapama cezası alacak.