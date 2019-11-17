AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, halk günü düzenleyecek. Yarın AKP İl Başkanlığı binasında saat 12.00-15.00 arası vatandaşlarla buluşacak olan Zeybek, istekleri ve şikayetleri dinleyerek not edecek. Zeybek, etkinlikle ilgili sosyal medya hesabına düştüğü notta, “Değerli hemşerilerimiz ile sohbet ederek, öneri ve taleplerini dinleyeceğimiz görüşmelerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Bugün 12:07 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 12:10 TSİ
AKP'de halk günü başlıyor
AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, yarın halk günü etkinliği düzenleyerek vatandaşları dinleyecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz