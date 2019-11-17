AKP'de halk günü başlıyor

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, halk günü düzenleyecek. Yarın AKP İl Başkanlığı binasında saat 12.00-15.00 arası vatandaşlarla buluşacak olan Zeybek, istekleri ve şikayetleri dinleyerek not edecek. Zeybek, etkinlikle ilgili sosyal medya hesabına düştüğü notta, “Değerli hemşerilerimiz ile sohbet ederek, öneri ve taleplerini dinleyeceğimiz görüşmelerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.