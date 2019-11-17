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ÇYDD Kandıra Şubesi Atatürk posteri hediye etti

ÇYDD Kandıra Şubesi Yavuz Sonat Mesleki Teknik Lisesi’ne ışıklı Atatürk posteri hediye etti.
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ÇYDD Kandıra Şubesi Başkanı Sevim Deren ve yönetim kurulu üyeleri başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Daha önce okullara Atatürk duvarı ve Atatürk köşesi yapan Deren, bu kez Kandıra Yavuz Sonat Mesleki Teknik Lisesi’ne ışıklı Atatürk posteri hediye etti. Lise müdürü Mehmet Akın’ın okulda düzenlediği törene Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal’ın eşi Merih Ünal, Kandıra Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Okul müdürü Mehmet Akın, Atatürk posteri için dernek başkanı Sevim Deren’e teşekkür etti.

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