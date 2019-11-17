Kocaelispor'da ilk 11 belli oldu

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor bugün Kemerspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç Kemer İlçe Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Davut Dakul Çelik yönetecek.
KEMER:-KOCAELİSPOR:
KEMERSPOR 2003:
30 Faik Doğukan D
24 Şiyar Kepir
44 Tolgahan Kum
77 Berkay Arslan
8 Hüseyin Atalay
10 Onur Okan
19 Semih Hatipoğlu
23 Samet Alp
27 Fahri Genç
9 Reha Kurt
90 Baran Basut
YEDEKLER:
13 Enes Şahin
22 Erdin Üzer
61 Onur Kalafat
41 Sami Çetin
17 Umut Akpınar
31 Murat Sevimler
32 Mustafa Eraslan
KOCAELİSPOR:
98 Ercüment Kafkasyalı
3 Erdinç Karakaş
4 Kemal Can Aydemir
27 Semih Karadeniz
57 Taha Batuhan Yayıkcı
7 Gökdeniz Bayrakdar
8 Sefa Narin
10 Talha Mayhoş
89 Mesut Özdemir
9 Yakup Alkan
41 Burak Süleyman
YEDEKLER:
97 Volkan Mert K
18 Onur Öztonga
5 Serdar Ümit Deniz
11 Feridun Kıroğlu
17 Gökay Eser
24 Mervan Yiğit
30 Mutlu Doğan
STAT: Kemer İlçe
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik*, Kürşathan Akın, Arda Darcan*
SARI KARTLAR:
GOLLER:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz