Bugün 12:51 TSİ - Spor

Kocaelispor'da ilk 11 belli oldu

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor bugün Kemerspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kemerspor-Kocaelispor ilk 11'leri belli oldu.