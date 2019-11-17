Kemerspor-Kocaelispor(Bitti)

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor bugün Kemerspor ile Kemer İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Davut Dakul Çelik yönetti.

1'dk Maça Kemerspor başladı.

Dk.2 Sağdan Burak Süleyman ortaladı, Yakup topu ezince, takım golden oldu.

Dk.6 Yüzde yüz golü kaçırdık. Gökdeniz, Sefa'nın sağ tarafa attığı opla ceza alanına girdi, kaleciyle karşı karşıya kendi vurmayı tercih etti, inanılmaz kötü vurdu, Yakup'a aktarsa, golü atacaktık. Top çok üstten avuta çıktı.

Dk.7 Kocaelispor taraftarı kardeş Antalya lehine tezahürat yaptı.

Dk.9 Yakup kendisine yapılan serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi, sağ direğin yakınından avuta attı.

Dk.12 Yine yüzde yüz golü kaçırdık. Yakup kendi topuyla soldan ceza alanına girdi, plase vurdu, top direk dibinden avuta çıktı.

Dk.22 Onur sarı kart gördü...

Dk.23 Semih'in sağdan serbest vuruşunda dönen topa Kemal vurdu, top ağlara gitti hakem ofsayt gerekçesiyle golü saymadı.

Dk.36 Kemerli futbolcunun defansın hatasından kazandığı topu direkt kaleye göndermesi yürekleri ağzına getirdi, top kale direğine akın mesafeden avuta çıktı

Dk.44 Onur sert vurdu, top az farkla üstten avuta çıktı, derin nefes aldık.

Dk.44 Kemalcan kısa bir sakatlık geçirdi.

Dk.45 Hüseyin uzaktan kalemizi denedi, üstten az farkla avuta çıktı.

İlk yarıya bir dakika ilave edildi...

Dk.45+1 Gökdeniz uzaktan şut denedi, üstten avuta çıktı...

İLK YARI SONA ERDİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Dk. 60 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!

Dk.60 (gooool)- Gökdeniz 61. dakikada golümüzü attı. Erdinç soldan Gökdeniz’i ceza alanına soktu, Gökdeniz sol ayağının içiyle plaseyi yaptı, kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-1...

Dk.73 Yakup uzaktan kaleyi, çok kötü vurdu...

Dk.74 Kemer gole çok yaklaştı. Oyuna yeni giren Umut ortaladı, Reha yakın mesafeden kafayı vurdu, tol çok az farkla avuta çıktı...

dk.78 Burak Süleyman düşürüldü penaltı kazandık...

Dk,79 (GOOOOOOL): Penaltıyı Yakup kullandı, topu ağlara gönderdi: 0-2...

Dk.80 Umut kaleciyle karşı karşı kalacakken, Batuhan araya girdi, Kemer'in golünü önledi...

Dk.82 (GOL) Onur korneri kullandı, Reha yakın mesafeden kafayla topu ağlarımıza gönderdi: 1-2...

Dk.84 Erdinç soldan atağımızı geliştirdi, altı pasta Yakup bomboştu, ona aktaramadı ve Kocaelispor golden oldu Kaleci bloke etti...

Dk.88 Talha şutladı, uzaktan sert vurdu, kalecide kaldı.

Dk.89 Yakup kendi topuyla ceza alanına girerken kötü vurdu, golden olduk.

Hakem hiç durmayan maça tam 5 dakika ilave etti.

Dk.94 İnanılmaz bir gol kaçırdı. Gökdeniz kaleciyi de geçti bomboş kaleye uzaktan gönderdi, üst direkten döndü. maç sona erdi: KEMERSPOR:1-KOCAELİSPOR:2

MAÇ BİTTİ

YILMAZ NOYAN İYİ Kİ VAR

Uzun yıllardır Antalya’da ikamet eden İzmit doğumlu ve fanatik Kocaelispor taraftarı Yılmaz Noyan, Kocaelispor’u yalnız bırakmıyor. Zaman zaman İzmit’teki maçlara da gelen Noyan, Kemerspor maçını yerinde izledi. Kocaelisporlu personel ve İzmitli futbolcuların çok sevdiği Noyan, Cumartesi günü takımın kamp yaptığı Palmet Otel’e gitti ve Yeşil Siyahlılarla bol bol sohbet etti. Dün sabah ise İzmit’ten maçı takip etmek üzere Antalya’ya giden gazetecileri karşılayan ve Kemer’e ulaşımlarını sağlayan Yılmaz Noyan, gazetecilerle de hasret gidermeyi ihmal etmedi.

KARDEŞLİK BÖYLE BİR ŞEY

Yeşil Siyahlı taraftara Kemer İlçe Spor Güvenlik Kurul tarafından 55 kişilik yer ayrılmıştı. Bu sayının çok daha fazlası Antalya’daydı. Cumartesi akşam 21.00’de yola çıkan taraftarı sabah saatlerinde Antalyaspor taraftarı karşıladı. Konyaaltı’nda iki takım taraftarı kahvaltı yaptı ve ardından birlikte maçın oynanacağı Kemer İlçe Stadı’na hareket etti. Yaklaşık 300 kadar Kocaelispor taraftarı maçı yerinde izledi.

ÇOBAN VE KANBUROĞLU DA İZLEDİ

Kemer – Kocaelispor maçını ilimizin başarılı teknik adamlarından Hüseyin Çoban ile Ümit Metin Yıldız döneminde yardımcılık yapan Nuri Kanburoğlu da izledi. İki teknik adam da Antalya’da ikamet ediyor. Öte yandan Antalya’da yaşayan fanatik Kocaelispor, Derya Aubüke Üsü maçı ailesi ile birlikte Kocaelispor tribünlerinden takip etti.

MAÇ ÖNCESİ UYARI

Üst üste 3 maç kazanan ve zirveyi tekrar eline geçiren Kocaelispor 13. maçında sahasında son 3 maçı kazanan Kemerspor’a konuk oldu. Sarı kart sınırında bulunan Yakup, Semih ve Serdar Ümit maç öncesi ve maç içinde sık sık uyarıldı. Öte yandan Kemer ekibinin yardımcı teknik adamı Afan Koçak da Kocaelispor ile yakından ilgilendi.

KLASİK 11 SAHAYA ÇIKTI

Kemer Palmet Otel’de kamp yapan Kocaelispor’da teknik adam Selahaddin Dinçel’in klasikleşen kadro ile maça başladı. Kocaelispor kalede Ercüment, savunmanın sağında Semih, solunda Erdinç, ortasında Kemal Can ve Taha Batuhan, önlerinde Sefa ve Mesut, solda Burak Süleyman, sağda Gökdeniz, forvete yakın bölgede Talha ve ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini aldı.

EROK BAY GEÇTİ, TURGUTLU YENİLDİ

12. haftayı ikinci sırada tamamlayan Erok haftayı bay geçti. Turgutlu ise Cumartesi mesaisinde Tepecik deplasmanından mağlup döndü. Bu skor Kocaelispor’a yaradı.

SAHASINDA İYİ

Kemerspor, özellikle sahasında dikkat edilmesi gereken bir takımdı. 11 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik 6 da yenilgisi olan Antalya temsilcisi bu 3 galibiyetini sahasında Kozan, Erbaa ve Fatsa’dan almıştı.

YAZILI VE GÖRSEL BASIN

İlimiz yazılı ve görsel basın mensupları Antalya Kemer’deki maçı yerinde izlerken, görüntü ve bilgilerini gazete ile TV’lerine geçti.

HAVA VE ZEMİN İYİYDİ

Kemerspor - Kocaelispor maçı Kemer İlçe Stadı’nda oynandı. Saha zemini ve hava sıcaklığı futbol oynamaya son derece müsaitti. 25 derecelik sıcakta yapılan maçta futbolcular saha ve zeminden etkilenmedi.

KEMER:-KOCAELİSPOR:

KEMERSPOR 2003:

30 Faik Doğukan D

24 Şiyar Kepir

44 Tolgahan Kum

77 Berkay Arslan

8 Hüseyin Atalay

10 Onur Okan

19 Semih Hatipoğlu

23 Samet Alp

27 Fahri Genç

9 Reha Kurt

90 Baran Basut

YEDEKLER:

13 Enes Şahin

22 Erdin Üzer

61 Onur Kalafat

41 Sami Çetin

17 Umut Akpınar

31 Murat Sevimler

32 Mustafa Eraslan



KOCAELİSPOR:

98 Ercüment Kafkasyalı

3 Erdinç Karakaş

4 Kemal Can Aydemir

27 Semih Karadeniz

57 Taha Batuhan Yayıkcı

7 Gökdeniz Bayrakdar

8 Sefa Narin

10 Talha Mayhoş

89 Mesut Özdemir

9 Yakup Alkan

41 Burak Süleyman

YEDEKLER:

97 Volkan Mert K

18 Onur Öztonga

5 Serdar Ümit Deniz

11 Feridun Kıroğlu

17 Gökay Eser

24 Mervan Yiğit

30 Mutlu Doğan