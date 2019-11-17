Kemerspor-Kocaelispor(Canlı)

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor bugün Kemerspor ile Kemer İlçe Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Davut Dakul Çelik yönetiyor.

1'dk Maça Kemerspor başladı.

Dk.2 Sağdan Burak Süleyman ortaladı, Yakup topu ezince, takım golden oldu.

Dk.6 Yüzde yüz golü kaçırdık. Gökdeniz, Sefa'nın sağ tarafa attığı opla ceza alanına girdi, kaleciyle karşı karşıya kendi vurmayı tercih etti, inanılmaz kötü vurdu, Yakup'a aktarsa, golü atacaktık. Top çok üstten avuta çıktı.

Dk.7 Kocaelispor taraftarı kardeş Antalya lehine tezahürat yaptı.

Dk.9 Yakup kendisine yapılan serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi, sağ direğin yakınından avuta attı.

Dk.12 Yine yüzde yüz golü kaçırdık. Yakup kendi topuyla soldan ceza alanına girdi, plase vurdu, top direk dibinden avuta çıktı.

Dk.22 Onur sarı kart gördü...

Dk.23 Semih'in sağdan serbest vuruşunda dönen topa Kemal vurdu, top ağlara gitti hakem ofsayt gerekçesiyle golü saymadı.

Dk.36 Kemerli futbolcunun defansın hatasından kazandığı topu direkt kaleye göndermesi yürekleri ağzına getirdi, top kale direğine akın mesafeden avuta çıktı

Dk.44 Onur sert vurdu, top az farkla üstten avuta çıktı, derin nefes aldık.

Dk.44 Kemalcan kısa bir sakatlık geçirdi.

Dk.45 Hüseyin uzaktan kalemizi denedi, üstten az farkla avuta çıktı.

İlk yarıya bir dakika ilave edildi...

Dk.45+1 Gökdeniz uzaktan şut denedi, üstten avuta çıktı...

İLK YARI SONA ERDİ

KEMER:-KOCAELİSPOR:

KEMERSPOR 2003:

30 Faik Doğukan D

24 Şiyar Kepir

44 Tolgahan Kum

77 Berkay Arslan

8 Hüseyin Atalay

10 Onur Okan

19 Semih Hatipoğlu

23 Samet Alp

27 Fahri Genç

9 Reha Kurt

90 Baran Basut

YEDEKLER:

13 Enes Şahin

22 Erdin Üzer

61 Onur Kalafat

41 Sami Çetin

17 Umut Akpınar

31 Murat Sevimler

32 Mustafa Eraslan



KOCAELİSPOR:

98 Ercüment Kafkasyalı

3 Erdinç Karakaş

4 Kemal Can Aydemir

27 Semih Karadeniz

57 Taha Batuhan Yayıkcı

7 Gökdeniz Bayrakdar

8 Sefa Narin

10 Talha Mayhoş

89 Mesut Özdemir

9 Yakup Alkan

41 Burak Süleyman

YEDEKLER:

97 Volkan Mert K

18 Onur Öztonga

5 Serdar Ümit Deniz

11 Feridun Kıroğlu

17 Gökay Eser

24 Mervan Yiğit

30 Mutlu Doğan