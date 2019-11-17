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Kemerspor-Kocaelispor(Canlı)

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor bugün Kemerspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
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3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor bugün Kemerspor ile Kemer İlçe Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Davut Dakul Çelik yönetiyor.

1'dk Maça Kemerspor başladı.

Dk.2 Sağdan Burak Süleyman ortaladı, Yakup topu ezince, takım golden oldu.

Dk.6 Yüzde yüz golü kaçırdık. Gökdeniz, Sefa'nın sağ tarafa attığı opla ceza alanına girdi, kaleciyle karşı karşıya kendi vurmayı tercih etti, inanılmaz kötü vurdu, Yakup'a aktarsa, golü atacaktık. Top çok üstten avuta çıktı.

Dk.7 Kocaelispor taraftarı kardeş Antalya lehine tezahürat yaptı.

Dk.9 Yakup kendisine yapılan serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi, sağ direğin yakınından avuta attı.

Dk.12 Yine yüzde yüz golü kaçırdık. Yakup kendi topuyla soldan ceza alanına girdi, plase vurdu, top direk dibinden avuta çıktı.

Dk.22 Onur sarı kart gördü...

Dk.23 Semih'in sağdan serbest vuruşunda dönen topa Kemal vurdu, top ağlara gitti hakem ofsayt gerekçesiyle golü saymadı.

Dk.36 Kemerli futbolcunun defansın hatasından kazandığı topu direkt kaleye göndermesi yürekleri ağzına getirdi, top kale direğine akın mesafeden avuta çıktı

Dk.44 Onur sert vurdu, top az farkla üstten avuta çıktı, derin nefes aldık.

Dk.44 Kemalcan kısa bir sakatlık geçirdi.

Dk.45 Hüseyin uzaktan kalemizi denedi, üstten az farkla avuta çıktı.

İlk yarıya bir dakika ilave edildi...

Dk.45+1 Gökdeniz uzaktan şut denedi, üstten avuta çıktı...

İLK YARI SONA ERDİ

KEMER:-KOCAELİSPOR:

KEMERSPOR 2003:

30 Faik Doğukan D
24 Şiyar Kepir
44 Tolgahan Kum
77 Berkay Arslan
8 Hüseyin Atalay
10 Onur Okan
19 Semih Hatipoğlu
23 Samet Alp
27 Fahri Genç
9 Reha Kurt
90 Baran Basut

YEDEKLER:

13 Enes Şahin
22 Erdin Üzer
61 Onur Kalafat
41 Sami Çetin
17 Umut Akpınar
31 Murat Sevimler
32 Mustafa Eraslan


KOCAELİSPOR:

98 Ercüment Kafkasyalı
3 Erdinç Karakaş
4 Kemal Can Aydemir
27 Semih Karadeniz
57 Taha Batuhan Yayıkcı
7 Gökdeniz Bayrakdar
8 Sefa Narin
10 Talha Mayhoş
89 Mesut Özdemir
9 Yakup Alkan
41 Burak Süleyman

YEDEKLER:

97 Volkan Mert K
18 Onur Öztonga
5 Serdar Ümit Deniz
11 Feridun Kıroğlu
17 Gökay Eser
24 Mervan Yiğit
30 Mutlu Doğan

Bugün 13:25 TSİ - Spor

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