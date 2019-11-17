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Anıtkabir'de slogan atanlara küfreden iş insanı tutuklandı

Kocaeli'de, sosyal medyada yayınladığı videoyla Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest kalan iş insanı Mehmet Avcı, yeniden gözaltına alındıktan sonra ikinci kez adliyeye sevk edildi. Avcı, karşısına çıkarıldığı nöbetçi hakim tarafından tutuklandı
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Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı olan, iş insanı Mehmet Avcı, sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atan gençlere küfretti. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, önceki gün gözaltına alınan Avcı, dün sabah adliyeye sevk edildi. Avcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın kararıyla Mehmet Avcı, dün serbest kaldıktan sonra yayınladığı videolar nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Başiskele ilçesinde ikamet eden Mehmet Avcı’nın kendi Facebook hesabında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici şekilde sözler sarf etmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; şüpheli Mehmet Avcı 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle Kocaeli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, şüpheliye isnat edilen eylem TCK 216/2 maddesi kapsamında değerlendirilmiş, yasada öngörülen ceza miktarı itibariyle eylemin tutuklama yasağı kapsamında kaldığı düşüncesiyle şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Şüphelinin salıverildikten sonra benzer mahiyette yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 16 Kasım tarihinde yeniden gözaltına alınmasına karar verilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır."

Dün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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