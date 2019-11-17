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Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı'nı güvendiği isme bırakabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı koltuğunu güvendiği bir isme devredebileceği iddiası gündeme oturdu. Konuyla ilgili ise Binali Yıldırım'ın adı öne çıkıyor.
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AKP ile ilgili ortaya atılan kulis bilgisi siyaseti hareketlendirdi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı-Parti ve Meclis arasında yaşanan koordinasyon sıkıntısı ve kopukluk için formül arıyor ve ortaya konan bütün formüllerde eski Başbakan Binali Yıldırım'ın ismi öne çıkıyor.

"GÜVENDİĞİ İSME BIRAKABİLİR"

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel başkanlığı güvendiği bir isme bırakabilir. Bu formülün düşük bir ihtimal olduğu belirtildi.

"SİSTEM TARTIŞMASI YARATABİLİR"

AKP kurmayları herhangi bir uygulama değişikliğinin sistem tartışması yaratacağı da konuşuluyor. Bazı AKP yöneticileri, "Bunların her biri aslında fiili olarak başbakanlık sistemi. Hangisini getirirseniz getiren ayrı bir sistem oluyor" görüşünü dile getiriyor.

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Yorumlar

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Kutag - Kullandığınız fotograf halkın %52,oyu ile gelmiş bir lider dikdatör iması korkak imalarını bırakın sizin olursa olmayacağı kesin %30 larla gelen lider vasıfsız başkanlarınz sizin dediginiz gibi benim cumhurum asla olamaz biz reisle ölümüne yola çıktık sizin kasetle devireceginiz iftiralarla yıkabileceginiz biri yok karşınızda gönülleri fethetmiş yerine gelecek olanda reis, işaret eder dava devam eder okadar.

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 17 Kasım 14:15

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