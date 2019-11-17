Ankara Arena’da Refah izdihamı!

Herkesin gelmesini heyecanla beklediği, kongrenin tek genel başkan adayı, Dr. Fatih Erbakan salona girdiğinde, izdiham dolayısı ile salonda ilerlemekte güçlük çekti. Kendisinin kongreye katılan vatandaşları selamlaması için kurulan platform üzerinde dolaşarak, halkı selamlayan Erbakan’ın, salonu selamlaması, yoğun kalabalık nedeni ile yaklaşık yarım saat boyunca devam etti.

AMERİKAN GÖZLEMCİ!

Kongreye dış dünyadan da yoğun ilgi vardı. Kongreye, Rusya Büyükleçilği Müşteşarı Alexander Sotnichenko, Amerika Birleşik Devletleri İç Politika Başkanı ve Çalışma Ataşesi Amy Lilis ile birlikte Azerbaycan, Malezya, Pakistan, Sudan. Filistin, Afganistan, İran, Irak, Endonezya, Senegal devletlerinin büyükelçileri de katıldı. Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hintontakdim edilirken, Yeni Zelanda’da yapılan cami saldırısı karşısındaki yapıcı tavrı özellikle hatırlatıldı.

FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİNE ALKIŞ

Katılımcılar arasında bulunan Filistin büyükelçisi takdim edildiğinde, alkış sesinden dolayı sunucu dakikalarca anons yapamadı. ABD temsilcisi Amy Lilis anons edildiği sırada salonda yuh sesleri duyuldu. Partinin kongresine, yurtdışındaki siyasi partilerin temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları ve think thank kuruluşlarından da yoğun katılım vardı. Programa yoğun programı nedeni ile katılamadığını bildiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın telgrafları okundu.

DAVUT GÜLOĞLU SÜPRİZİ

Parti kongresine katılan sanatçı Davut Güloğlu şarkılar okudu. Kendisinin de eski bir Refah Partili olduğunu ifade eden Güloğlu, “Bundan sonra ben de Yeniden Refah Partisi’ndeyim” dedi. Ardından kongrede, genel başkan adayı Dr. Fatih Erbakan konuşma yaptı.

MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER ANKARA’ YA SIĞMADI

Gece yarısından itibaren yurdun dört bir yanından kongrenin yapıldığı salona akın eden vatandaşlar Ankara sokaklarında renkli görüntüler oluşturdular. Kongreye katılan insanların büyük çoğunluğu, sabah namazı için Hacı Bayram Veli Camii’ni tercih etti. Milli Görüşçülerin bu tercihi, Hacı Bayram Veli Camii’nde izdihama neden oldu. Programa katılan otobüslerin beklenenden çok fazla olması Ankara’da yoğun trafik oluşmasına neden oldu. Ziyaretçiler salona saat 20:00’den itibaren giriş yapmaya başladılar. İlk yarım saat içinde salonun yarıdan fazlasının dolduğu gözlendi. Salonun çoğunluğunu gençler oluşturdu.

KOCAELİ’DEN 55 OTOBÜS

23 Kasım 2018 tarihinde kurulan, kısa sürede teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Yeniden Refah Partisi Ankara Spor Salonu’nda 1’inci Olağan Kongre’de bir araya geldi. Yeniden Refah Partisi Kocaeli teşkilatları, gerçekleşen kongreye katılmak için günler öncesinden hazırlık yaptı. Parti teşkilatı Ankara’daki kongreye katılmak için cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 01.30 sularında 55 otobüs ve yaklaşık 2 bin 700 üye ile birlikte birçok üyenin de özel araçlarıyla katılımıyla yola çıktı. Buluşma öncesi İzmit İlçe Teşkilatı Milli İrade Meydanı’nda bir araya geldi. Buluşmaya İl Teşkilatı, İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, il ve ilçe kadın kolları ile birlikte çok sayıda üye katılım sağladı.

“DOLU OTOBÜSÜMÜZLE ANKARA’YA GİDİYORUZ”

İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, “Müthiş bir heyecan, özlenen bir heyecan, hasretle beklenen bir heyecan. Buluşma anı. Artık genel başkan sıfatı kazanmış ve Türkiye’nin güzel günleri için startının verileceği bir 17 Kasım çalışmaları. Kocaeli’de 12 ilçemizde hanım ve gençlik kollarımızla beraber tüm hızımızla çalışıyoruz. Hiçbir eksikliğimiz yok. Bugün Kocaeli’den özel araçlar haricinde 55 dolu otobüsümüzle Ankara’ya gidiyoruz. İzmit ilçemizde 9 otobüs tamamlandı, 10’uncu otobüs de doluyor” dedi.