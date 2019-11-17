Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:57 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:50 TSİ

Ankara Arena’da Refah izdihamı!

Yeniden Refah Partisi’nin Birinci Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu’nda yapıldı. 10 bin 400 kapasitesi bulunan salonun içinde ki oturulması yasak olan merdivenleri tamamı doldu. Salon içindeki saha üzerine halı serilerek, delegeler oturtuldu.
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Herkesin gelmesini heyecanla beklediği, kongrenin tek genel başkan adayı, Dr. Fatih Erbakan salona girdiğinde, izdiham dolayısı ile salonda ilerlemekte güçlük çekti. Kendisinin kongreye katılan vatandaşları selamlaması için kurulan platform üzerinde dolaşarak, halkı selamlayan Erbakan’ın, salonu selamlaması, yoğun kalabalık nedeni ile yaklaşık yarım saat boyunca devam etti.

AMERİKAN GÖZLEMCİ!

Kongreye dış dünyadan da yoğun ilgi vardı. Kongreye, Rusya Büyükleçilği Müşteşarı Alexander Sotnichenko, Amerika Birleşik Devletleri İç Politika Başkanı ve Çalışma Ataşesi Amy Lilis ile birlikte Azerbaycan, Malezya, Pakistan, Sudan. Filistin, Afganistan, İran, Irak, Endonezya, Senegal devletlerinin büyükelçileri de katıldı. Yeni Zelanda Büyükelçisi  Wendy Hintontakdim edilirken, Yeni Zelanda’da yapılan cami saldırısı karşısındaki yapıcı tavrı özellikle hatırlatıldı.

FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİNE ALKIŞ

Katılımcılar arasında bulunan Filistin büyükelçisi takdim edildiğinde, alkış sesinden dolayı sunucu dakikalarca anons yapamadı. ABD temsilcisi Amy Lilis anons edildiği sırada salonda yuh sesleri duyuldu. Partinin kongresine, yurtdışındaki siyasi partilerin temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları ve think thank kuruluşlarından da yoğun katılım vardı. Programa yoğun programı nedeni ile katılamadığını bildiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın telgrafları okundu.

DAVUT GÜLOĞLU SÜPRİZİ

Parti kongresine katılan sanatçı Davut Güloğlu şarkılar okudu. Kendisinin de eski bir Refah Partili olduğunu ifade eden Güloğlu, “Bundan sonra ben de Yeniden Refah Partisi’ndeyim” dedi. Ardından kongrede, genel başkan adayı Dr. Fatih Erbakan konuşma yaptı.

MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER ANKARA’ YA SIĞMADI

Gece yarısından itibaren yurdun dört bir yanından kongrenin yapıldığı salona akın eden vatandaşlar Ankara sokaklarında renkli görüntüler oluşturdular. Kongreye katılan insanların büyük çoğunluğu, sabah namazı için Hacı Bayram Veli Camii’ni tercih etti. Milli Görüşçülerin bu tercihi, Hacı Bayram Veli Camii’nde izdihama neden oldu. Programa katılan otobüslerin beklenenden çok fazla olması Ankara’da yoğun trafik oluşmasına neden oldu. Ziyaretçiler salona saat 20:00’den itibaren giriş yapmaya başladılar. İlk yarım saat içinde salonun yarıdan fazlasının dolduğu gözlendi. Salonun çoğunluğunu gençler oluşturdu.

KOCAELİ’DEN 55 OTOBÜS

23 Kasım 2018 tarihinde kurulan, kısa sürede teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Yeniden Refah Partisi Ankara Spor Salonu’nda 1’inci Olağan Kongre’de bir araya geldi. Yeniden Refah Partisi Kocaeli teşkilatları, gerçekleşen kongreye katılmak için günler öncesinden hazırlık yaptı. Parti teşkilatı Ankara’daki kongreye katılmak için cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 01.30 sularında 55 otobüs ve yaklaşık 2 bin 700 üye ile birlikte birçok üyenin de özel araçlarıyla katılımıyla yola çıktı. Buluşma öncesi İzmit İlçe Teşkilatı Milli İrade Meydanı’nda bir araya geldi. Buluşmaya İl Teşkilatı, İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, il ve ilçe kadın kolları ile birlikte çok sayıda üye katılım sağladı.

“DOLU OTOBÜSÜMÜZLE ANKARA’YA GİDİYORUZ”

İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, “Müthiş bir heyecan, özlenen bir heyecan, hasretle beklenen bir heyecan. Buluşma anı. Artık genel başkan sıfatı kazanmış ve Türkiye’nin güzel günleri için startının verileceği bir 17 Kasım çalışmaları. Kocaeli’de 12 ilçemizde hanım ve gençlik kollarımızla beraber tüm hızımızla çalışıyoruz. Hiçbir eksikliğimiz yok. Bugün Kocaeli’den özel araçlar haricinde 55 dolu otobüsümüzle Ankara’ya gidiyoruz. İzmit ilçemizde 9 otobüs tamamlandı, 10’uncu otobüs de doluyor” dedi.

Bugün 14:57 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı mask
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı
Büyükakın: Sanki metroyu devrettik hata yaptık mask
Büyükakın: Sanki metroyu devrettik hata yaptık
Ankara Arena’da Refah izdihamı! mask
Ankara Arena’da Refah izdihamı!
İzmit Belediyesi evi yanan vatandaşa koştu mask
İzmit Belediyesi evi yanan vatandaşa koştu
CHP Kartepe’de çift listenin sonucu belli oldu mask
CHP Kartepe’de çift listenin sonucu belli oldu
CHP İzmit’te 11 mahallenin delegesi belirlendi mask
CHP İzmit’te 11 mahallenin delegesi belirlendi
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı! mask
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı!
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti mask
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti
İzmitli iş adamından şok sözler mask
İzmitli iş adamından şok sözler
İzmit'te elektrikler kesilecek mask
İzmit'te elektrikler kesilecek
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı mask
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı mask
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı

GALERİ

Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL