Yeniden Refah’ta, umut kongresi

Bugün gerçekleşen Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Genel Kurulu, Ankara Arena Spor Salonu’nda yapıldı. Kongrede partinin üst yönetimi belirlenirken, YRP Kocaeli teşkilatından 2 isim MKYK’da, 2 isim de Disiplin Kurulu’nda kendine yer buldu. Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras ve Yücel Mollaismailoğlu MKYK üyesi seçilirken, Ali Şükrü Bayraktar ve Hüseyin Küçükkeskin ise Yüksek Disiplin Kurulu üyesi seçildi. Fatih Yılmaz ise MKYK yedek üyesi oldu. Kongrede Kocaeli’den 33 kişi oy kullandı.
“BU BİR UMUT KONGRESİDİR”
Kongrede söz alan YRP Kurucu Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti kurması gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan’a yüklenirken, “Daha kurulacağı bile belli olmayan partinin gece gündüz reklamını yapan medya, buradaki 35 bin insanın, burada olma niyetini iyi anlamak durumundadır. Bu salon bizi yakından takip eden, dış güçlere ve zalim ırkçı emperyalizme bir cevaptır.Bu kongre umut kongresidir. Afrika’da açlıktan inim inim inleyen çocukların, tepesine bomba yağan kadınların, suistimal edilen çocuk savaşçıların umudu olmak için yola çıktık” dedi.
ERDOĞAN’ A GÖNDERME, ABD ELÇİSİNE REST
ABD temsilcisi Amy Lilis’in bulunduğu kongrede, bu ülkeyi eleştiren Erbakan, “Yeniden büyük Türkiye’yi biz kuracağız. Yeni dünyayı Amerika’dan korkanlar kuramaz. Yeni bir dünyayı sadece Allah’tan korkanlar kurabilir. İlk defa AK Parti yönetimi, maliyenin kara gün akçesine göz dikti ve bunu harcadı.Bu hükümet borçlanma genel müdürlüğü kurdu. En fazla kamu kurumu satan hükümet oldular. Büyük holdinglerin borçlarını sildiler. Halkımızın yüzde 40’ı açlık sınırın altında, yüzde 80’i yoksulluk sınırının altındadır. Ülkede borç patlaması yaşanıyor. Bir ayda 600 bin ailenin elektriği kesildi. Halkın hali böyle iken milletin durumundan bihaber olanlar, milletten üç çocuk istiyorlar.
“VATANDAŞIN BANKALARA BORCUNU SİLECEĞİZ”
Devleti ve vatandaşı iktidara geldiklerinde borçtan kurtaracaklarını söylen Erbakan, “Bu iktidar büyük holdinglerin borcunu sildi. Biz bütün vatandaşlarımızın bankalara olan borcunu sileceğiz. Milli Kaynak Üretimi Genel Müdürlüğü kurulacak. Türkiye denildiğinde akla döner kebap değil, teknoloji gelecek. 100 milyar dolar kaynak paketi hazırladık. İktidara gelir gelmez herkesin maaşına yüzde 50 zam vereceğiz” dedi.
MKYK ÜYE LİSTESİ
Abdullah ÖZBEY
Abdurrahman AKYÜZ
Abdülhümit ADAK
Abdülhamit KAYIHAN OSMANOĞLU
Abdülkadir YILMAZ
Ahmet Hamdi KÜÇÜK
Ali YÜKSEL
Ayşenur TEKDAL
Bahattin SUNGUR
Bayram SAKARTEPE
Cemil ÇOLAK
Cemil LAÇİNER
Cengiz ZOR
Davut GÜLOĞLU
Murat AKTAŞ
Doğan BEKİN
Elif ERBAKAN ALTINÖZ
Erkan İlyas HELVACI
Fatih ÖZTEK
Fatih UĞURLU
Gülsüm ÇELİK
Halil İbrahim ÖZDEMİR
Hayrunnisa EKİNCİ
Hülya ÖZSÖZ
İsmail KIZILGÖZ
İsmail YAVUZ
M. Akif ULUSOY
Mahmut ALTUNSOY
Mehmet ALTINÖZ
Mehmet ARAS
Mehmet AŞILA
Mehmet ENER
Mehmet GÜL
Mikdat ERDEM
Musa OKÇU
Ömer Faruk EKİNCİ
Özgür MERTGENÇ
Doğan AYDAL
Sacit GÜNBEY
Nurettin LÜLECİ
Sabih DALLI
Semiha TURAN
Suat PAMUKÇU
Süleyman ERİM
Şeref MENTEŞE
Şükrü YILMAZ
Ulvi ÇAVDAROĞLU
Yahya COŞKUNSU
Yücel MOLLAİSMAİLOĞLU
Zafer EMANETOĞLU
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU LİSTESİ
Ali KARADUMAN
Ali Şükrü BAYRAKTAR
Burhan Asaf ŞAFAK
Habip DÜZCAN
Hüseyin KÜÇÜKKESKİN
Mevlüt KOÇ
Necati ASLAN
KOCAELİ’DEN KİMLER OY KULLANDI?
İl Başkanı Mehmet Aras
Yücel Mollaismailoğlu
Hüseyin Küçükkeskin
Ali Şükrü Bayraktar
Mustafa Cebir
Ahmet Karal
Ali Tanrıverdi
Aykan Dönmez
Cengiz Adıberi
Cevdet Çepil
Dursun Koçal
Engin Kılıç
Ercan Oğuz
Erkan Katırağ
Hacı Arif Aydoğmuş
İbrahim Şenmemiş
Kamil Tokgöz
Lütfullah Kadıoğlu
Maşallah Söğüt
Mecit Karabulut
Mehmet Balcı
Mehmet Öner
Musa Kahya
Mustafa Can
Mustafa Kabaca
Mustafa Sezgin
Osman Yazıcı
Rıdvan Özay
Şerife Ülker Kam
Vildan Yurtsever
Yakup Güzeltepe
Yaşar Ergün
Zeynel Bulut
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz