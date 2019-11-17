Yeniden Refah’ta, umut kongresi

Bugün gerçekleşen Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Genel Kurulu, Ankara Arena Spor Salonu’nda yapıldı. Kongrede partinin üst yönetimi belirlenirken, YRP Kocaeli teşkilatından 2 isim MKYK’da, 2 isim de Disiplin Kurulu’nda kendine yer buldu. Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras ve Yücel Mollaismailoğlu MKYK üyesi seçilirken, Ali Şükrü Bayraktar ve Hüseyin Küçükkeskin ise Yüksek Disiplin Kurulu üyesi seçildi. Fatih Yılmaz ise MKYK yedek üyesi oldu. Kongrede Kocaeli’den 33 kişi oy kullandı.

“BU BİR UMUT KONGRESİDİR”

Kongrede söz alan YRP Kurucu Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti kurması gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan’a yüklenirken, “Daha kurulacağı bile belli olmayan partinin gece gündüz reklamını yapan medya, buradaki 35 bin insanın, burada olma niyetini iyi anlamak durumundadır. Bu salon bizi yakından takip eden, dış güçlere ve zalim ırkçı emperyalizme bir cevaptır.Bu kongre umut kongresidir. Afrika’da açlıktan inim inim inleyen çocukların, tepesine bomba yağan kadınların, suistimal edilen çocuk savaşçıların umudu olmak için yola çıktık” dedi.

ERDOĞAN’ A GÖNDERME, ABD ELÇİSİNE REST

ABD temsilcisi Amy Lilis’in bulunduğu kongrede, bu ülkeyi eleştiren Erbakan, “Yeniden büyük Türkiye’yi biz kuracağız. Yeni dünyayı Amerika’dan korkanlar kuramaz. Yeni bir dünyayı sadece Allah’tan korkanlar kurabilir. İlk defa AK Parti yönetimi, maliyenin kara gün akçesine göz dikti ve bunu harcadı.Bu hükümet borçlanma genel müdürlüğü kurdu. En fazla kamu kurumu satan hükümet oldular. Büyük holdinglerin borçlarını sildiler. Halkımızın yüzde 40’ı açlık sınırın altında, yüzde 80’i yoksulluk sınırının altındadır. Ülkede borç patlaması yaşanıyor. Bir ayda 600 bin ailenin elektriği kesildi. Halkın hali böyle iken milletin durumundan bihaber olanlar, milletten üç çocuk istiyorlar.

“VATANDAŞIN BANKALARA BORCUNU SİLECEĞİZ”

Devleti ve vatandaşı iktidara geldiklerinde borçtan kurtaracaklarını söylen Erbakan, “Bu iktidar büyük holdinglerin borcunu sildi. Biz bütün vatandaşlarımızın bankalara olan borcunu sileceğiz. Milli Kaynak Üretimi Genel Müdürlüğü kurulacak. Türkiye denildiğinde akla döner kebap değil, teknoloji gelecek. 100 milyar dolar kaynak paketi hazırladık. İktidara gelir gelmez herkesin maaşına yüzde 50 zam vereceğiz” dedi.

MKYK ÜYE LİSTESİ

Abdullah ÖZBEY

Abdurrahman AKYÜZ

Abdülhümit ADAK

Abdülhamit KAYIHAN OSMANOĞLU

Abdülkadir YILMAZ

Ahmet Hamdi KÜÇÜK

Ali YÜKSEL

Ayşenur TEKDAL

Bahattin SUNGUR

Bayram SAKARTEPE

Cemil ÇOLAK

Cemil LAÇİNER

Cengiz ZOR

Davut GÜLOĞLU

Murat AKTAŞ

Doğan BEKİN

Elif ERBAKAN ALTINÖZ

Erkan İlyas HELVACI

Fatih ÖZTEK

Fatih UĞURLU

Gülsüm ÇELİK

Halil İbrahim ÖZDEMİR

Hayrunnisa EKİNCİ

Hülya ÖZSÖZ

İsmail KIZILGÖZ

İsmail YAVUZ

M. Akif ULUSOY

Mahmut ALTUNSOY

Mehmet ALTINÖZ

Mehmet ARAS

Mehmet AŞILA

Mehmet ENER

Mehmet GÜL

Mikdat ERDEM

Musa OKÇU

Ömer Faruk EKİNCİ

Özgür MERTGENÇ

Doğan AYDAL

Sacit GÜNBEY

Nurettin LÜLECİ

Sabih DALLI

Semiha TURAN

Suat PAMUKÇU

Süleyman ERİM

Şeref MENTEŞE

Şükrü YILMAZ

Ulvi ÇAVDAROĞLU

Yahya COŞKUNSU

Yücel MOLLAİSMAİLOĞLU

Zafer EMANETOĞLU

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU LİSTESİ

Ali KARADUMAN

Ali Şükrü BAYRAKTAR

Burhan Asaf ŞAFAK

Habip DÜZCAN

Hüseyin KÜÇÜKKESKİN

Mevlüt KOÇ

Necati ASLAN

KOCAELİ’DEN KİMLER OY KULLANDI?

İl Başkanı Mehmet Aras

Yücel Mollaismailoğlu

Hüseyin Küçükkeskin

Ali Şükrü Bayraktar

Mustafa Cebir

Ahmet Karal

Ali Tanrıverdi

Aykan Dönmez

Cengiz Adıberi

Cevdet Çepil

Dursun Koçal

Engin Kılıç

Ercan Oğuz

Erkan Katırağ

Hacı Arif Aydoğmuş

İbrahim Şenmemiş

Kamil Tokgöz

Lütfullah Kadıoğlu

Maşallah Söğüt

Mecit Karabulut

Mehmet Balcı

Mehmet Öner

Musa Kahya

Mustafa Can

Mustafa Kabaca

Mustafa Sezgin

Osman Yazıcı

Rıdvan Özay

Şerife Ülker Kam

Vildan Yurtsever

Yakup Güzeltepe

Yaşar Ergün

Zeynel Bulut