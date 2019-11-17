CHP İzmit’te 10 mahallede daha tamamlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit ilçe Örgütü’nde geçtiğimiz haftalarda başlayan kongre süreci kapsamında mahallelerde delegeler belirlenmeye devam ediyor. Delegeleri belirlemek üzere sandığa giden partililer kendi mahallelerinde oy kullandı. Alikahya Atatürk’de 9, Alikahya Merkez’de 3, Alikahya Fatih’de 7, Karadenizliler’de 2, Cumhuriyet’te 9, Topçular’da 6, Turgut’ta 8, Zabıtan’da 4, Terzibayırı’nda 3, Şirintepe’de 11 delege seçildi. Terzibayırı Mahallesi’nde iki liste yarıştı.
24 KASIM’DA SONA ERECEK
Yarın (18 Kasım) saat 11.00-12.00 arasında Tepecik Mahallesi’nde delege seçimleri gerçekleştirilecek. Mahalle delege seçimleri 24 Kasım Pazar Günü Yahya Kaptan, Kozluk ve Orhan Mahallesi’nde delegelerin seçilmesiyle sona erecek.
ALİKAHYA ATATÜRK
Mustafa Keleş
Gökhan Ulugöl
Kemal Şentürk
Birol Akyüz
Buse Umutlu
Şeref Topal
Şükrü Erdem
Mustafa Arıcan
Muhammet Usta
ALİKAHYA MERKEZ MAHALLESİ
Tuncay Dalgıç
Cengiz Özdemir
İlhan Ağca
ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ
Bahri Daş
Göktan Arpacı
Onur Tokgöz
Hüsamettin Akar
Bekir Arıcan
Muhammet Erdem
Osman Boz
KARADENİZLİLER MAHALLESİ
Mehmet Baştan
Erol Aslan
TOPÇULAR MAHALLESİ
Erdinç Doğan
Şehmus Doğan
Veysi Altunışık
Felemez Altunışık
Berk Toksöyle
Ramazan Küçük
CUMHURİYET MAHALLESİ
Barbaros Akkuş
Vedat Küçük
Gökhan Darcan
Mustafa Yaman
Semra Başlak
Emine Çoşkun
Ersin Ergün
Müjdak Uçak
Erol Günsel
ZABITAN MAHALLESİ
Ramazan Hoşgör
Koç Ali Aydemir
Süleyman Eker
Hasan Uzunoğlu
TURGUT MAHALLESİ
Yılmaz Aktaş
Sema Güven
Cihannur Alpak
Umut Severcan
Zekeriya Arslan
Onur Çağlayan
Ali Şahin
Umut Kolaylı
TERZİBAYIRI MAHALLESİ
Necmi Kobilay
Erdilay Karaca
Faruk Samsa
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ
Tahir Toksoy
Nilgün Düzen
Ertuğrul Baloğlu
Mehmet Turan Akdeniz
Asiye Kavas
İsmail Cem Muti
Sercan Oktay
Saniye Şeyda Güçlü
Mehmet İlhan Emmioğlu
Gülcan Sertel
Emre Yılmaz Oktay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz