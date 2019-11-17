CHP İzmit’te 10 mahallede daha tamamlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit ilçe Örgütü’nde geçtiğimiz haftalarda başlayan kongre süreci kapsamında mahallelerde delegeler belirlenmeye devam ediyor. Delegeleri belirlemek üzere sandığa giden partililer kendi mahallelerinde oy kullandı. Alikahya Atatürk’de 9, Alikahya Merkez’de 3, Alikahya Fatih’de 7, Karadenizliler’de 2, Cumhuriyet’te 9, Topçular’da 6, Turgut’ta 8, Zabıtan’da 4, Terzibayırı’nda 3, Şirintepe’de 11 delege seçildi. Terzibayırı Mahallesi’nde iki liste yarıştı.

24 KASIM’DA SONA ERECEK

Yarın (18 Kasım) saat 11.00-12.00 arasında Tepecik Mahallesi’nde delege seçimleri gerçekleştirilecek. Mahalle delege seçimleri 24 Kasım Pazar Günü Yahya Kaptan, Kozluk ve Orhan Mahallesi’nde delegelerin seçilmesiyle sona erecek.

ALİKAHYA ATATÜRK

Mustafa Keleş

Gökhan Ulugöl

Kemal Şentürk

Birol Akyüz

Buse Umutlu

Şeref Topal

Şükrü Erdem

Mustafa Arıcan

Muhammet Usta

ALİKAHYA MERKEZ MAHALLESİ

Tuncay Dalgıç

Cengiz Özdemir

İlhan Ağca

ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ

Bahri Daş

Göktan Arpacı

Onur Tokgöz

Hüsamettin Akar

Bekir Arıcan

Muhammet Erdem

Osman Boz

KARADENİZLİLER MAHALLESİ

Mehmet Baştan

Erol Aslan

TOPÇULAR MAHALLESİ

Erdinç Doğan

Şehmus Doğan

Veysi Altunışık

Felemez Altunışık

Berk Toksöyle

Ramazan Küçük

CUMHURİYET MAHALLESİ

Barbaros Akkuş

Vedat Küçük

Gökhan Darcan

Mustafa Yaman

Semra Başlak

Emine Çoşkun

Ersin Ergün

Müjdak Uçak

Erol Günsel

ZABITAN MAHALLESİ

Ramazan Hoşgör

Koç Ali Aydemir

Süleyman Eker

Hasan Uzunoğlu

TURGUT MAHALLESİ

Yılmaz Aktaş

Sema Güven

Cihannur Alpak

Umut Severcan

Zekeriya Arslan

Onur Çağlayan

Ali Şahin

Umut Kolaylı

TERZİBAYIRI MAHALLESİ

Necmi Kobilay

Erdilay Karaca

Faruk Samsa

ŞİRİNTEPE MAHALLESİ

Tahir Toksoy

Nilgün Düzen

Ertuğrul Baloğlu

Mehmet Turan Akdeniz

Asiye Kavas

İsmail Cem Muti

Sercan Oktay

Saniye Şeyda Güçlü

Mehmet İlhan Emmioğlu

Gülcan Sertel

Emre Yılmaz Oktay