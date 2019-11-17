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Bağlayın “KEMER”leri uçuşa geçtik! “1-2”

Kocaelispor kazanmaya devam ediyor. Kemer’in Gökdeniz ve Yakup’un golleri ile 2-1 deviren Yeşil Siyahlılar çok önemli bir zaferle İzmit’e döndü.
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Kocaelispor sezonun 13. haftasında deplasmanda Kemerspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ikinci yarıda Gökdeniz’in ve penaltıdan da Yakup’un golleri ile 2-1 kazanan Yeşil Siyahlılar üst üste 4. maçını kazandı ve puanını 28’e çıkardı. Erok’un bay olduğu, Fethiye ve Turgutlu’nun kaybettiği haftada Kocaelispor çok çok önemli bir galibiyete imza atmasını bildi. Kocaelispor haftaya ikinci sıradaki Erokspor ile sahasında karşılaşacak.

300 İZMİTLİ YERİNDE İZLEDİ

Yaklaşık 300 taraftarının desteğini arkasına alan Kocaelispor çok iyi bir zemin ve havada oynadığı maça hızlı başladı. Gökdeniz ve Talha ile gole yaklaşan ekibimiz kalesinde pozisyon vermezken devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıya da istediği oyunu sahaya yansıtarak başlayacak Kocaelispor iki kanat beki Semih ve Erdinç sezonun en fazla bindirmelerini Kemer maçında yaptı.

KANAT BEKLERİ MÜTHİŞTİ

Mücadelenin 60. dakikasında Erdinç’in sol kanatta verdiği pası iyi değerlendiren Ümit Milli Takım mağduru Gökdeniz şık bir dokunuş ile sol köşeden ağları buldu. (0-1) Golden sonra da atak bir görüntü çizen, oyunu çirkinleştirmeyen ve topun hakimi olan Yeşil Siyahlılar ikinci golü 78’de buldu. Muhteşem Süleyman’ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu penaltı kazanan Kocaelispor’da topun gerisine geçen Yakup, kaleci ile topu ayrı yerlere göndererek farkı 2’ye çıkardı.

ECEL TERLERİ DÖKSEK DE KAZANDIK

Bitime 8 dakika kala Kemer farkı 1’e indirdi. Yine duran toptan gol yiyen Kocaelispor, kullanılan köşe vuruşu sonrası Berkay’ın kafa golüne engel olamadı. (1-2) Gerilim filmi gibi geçen maçın son bölümlerinde skoru korumasını bilen Kocaelispor, Kemer’den 2-1’lik zaferle dönerek puanın 28’e çıkardı ve Erok’un 3 puan farkla önünde liderliğini sürdürdü. Karlı bir haftayı geride bırakan Kocaelispor haftaya Erok’u konuk edecek. Kocaeli Stadı bu maçta tarihi günlerinden birisini daha yaşayacak.

Erdem ÖVÜÇ - Antalya

Bugün 15:49 TSİ - Spor

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