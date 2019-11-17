Çocuklara haklarını öğretiyorlar

E-twinning kapsamında gerçekleştirilen ‘Haklarımı Öğreniyorum’ projesi Azerbaycanlı ortaklarıyla beraber, ülkemizin çeşitli yerlerinde görev yapan toplam 67 öğretmenin katılımıyla sürdürülüyor. 2 Temmuz 2019 tarihinde ulusal ve merkezi destek servisi tarafından onaylanarak faaliyete geçen program Kocaeli’de hayata geçiriliyor.
KOCAELİ DE VAR
Kocaeli’de de, TBMM ilkokulu 2. sınıfı okutan Pelin Menet ve Neslihan Oktay isimli öğretmenler, geleceğe daha emin bakabilen, büyüklerden daha farklı haklara sahip olduğunun bilincine varmış, istismar ve sömürüden kendini arındırmayı başarabilmiş çocuklar yetiştirmeyi amaç edinen bu projede, öğrencileriyle beraber aktif olarak görev almaktan oldukça mutlular.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz