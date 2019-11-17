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Eşmeliler tehlike yaratan derenin ıslahını istiyor

2014 ve 2015 tarihleri arasında iki kere büyük sel felaketi yaşayan Eşmeliler büyük hasar gören ve tehlike yaratan Maden deresinin ıslah edilmesini istiyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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27 Ekim 2014 ve 23 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleşen sel felaketi sonrası Kartepe ilçesinin Eşme Mahallesi’nde büyük hasar gören ve tehlike yaratan Maden deresinin ıslah edilmesi için mahalleliler bir araya gelerek hem dere yatağının ıslahı hem de sahile köprü yapılması için toplam 864 tane imza topladı. Eşme sahilinde bulunan Bostan Kafe’de bir araya gelen vatandaşlar konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

“FELAKETLERDEN DOLAYI”

Mahallelinin imza toplamasına öncülük eden Ali Galip Ateş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Maden Deresi’nin nehre dönüşmesi nedeniyle birçok ev yıkıldı, birçok evin de zemin katları oturamaz hale geldi. Çay bahçeleri, seralar, meyve bahçelerimiz ve özel araçlarımız hasar gördü. Bölgemizde karayolları teknik olarak D-100 köprüsünün sel geçişine uygun hale getirdi ve kuru dere ıslah edilerek sağlık ocağı köprüsü tamamlandı. Bu derenin adı Maden Deresi olmasına rağmen yaşanan felaketlerden dolayı Azgın Dere olarak biliniyor” dedi.

“SÖZLERİ YERİNE GETİRMEDİ”

“Büyükşehir Belediye Başkanı ve vali sözlerini yerine getirmedi” diyen Ateş, “27 Ekim 2014 ile 23 Haziran 2015 tarihlerinde yaşanan iki büyük sel baskınından sonra o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı ve valinin bölgemizle ilgili vermiş olmuş olduğu sözleri yerine getirilmediği gibi bölgedeki D-100 ile göl arasındaki Maden Deresi ıslah çalışması ve sahile köprü yapılmamıştır. Maden Deresi sel baskınından etkilenen yerler: Uhut Caddesi, Karacaoğlu Caddesi, Sahil Sokak, Bingül Sokak, Gülce Sokak, Endamlı Sokak, Limadere Sokak, Göl Kafe, Bostanlar Kafe, Pembe Bahçe ve Limon Kafe” ifadelerinde bulundu.

“5 YILDIR DEVAM EDİYOR”

Ateş son olarak, “Sonuç olarak sonbaharın iklim şartlarının değişikliğe uğraması sebebiyle Eşme ve çevresinde yağmurların sel baskınına neden olabileceği korkusu, 5 yıldır devam ediyor. Yetkililerin mahallemize verdikleri sözlerin yerine getirilmesi hususunda büyükşehir belediyesi ve valiliğin bu konularda gerekli hassasiyeti göstermesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLARIN İZİN VERMEDİĞİ SÖYLENİYORDU”

Eşme Mahallesi Muhtarı Selim Günay gazetemize yaptığı açıklamada, “Eşme Mahallemizde 3 tane deremiz var. Kurudere, Eşme Deresi ve Maden Deresi. İki defa büyük sel geldi Eşme’ye derelerden. Şu an Kurudere’nin ıslahı oldu. Eksikleri var ama epey tamamlandı. D-100 üzerinden göle kadar Maden Deresi ıslah bekliyor, D-100’den göle kadar Eşme Deresi de ıslah bekliyor. Bu konuyla alakalı daha önce maden deresindeki vatandaşların buna izin vermediği söyleniyordu. ‘O yüzden burada sorun var, ıslah yapamıyoruz’ deniliyordu. Biz de Kartepe Belediyesi ile bir çalışma yaptık. Kartepe Belediyesi bize dere yatağında arsası olan vatandaşların tapularını çıkarttı; biz de bu vatandaşlardan dere ıslahı yapmak için imza aldık” dedi.

“CAN TEHLİKESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Can tehlikesi olduğunu belirten Günay, “50 küsür tane imza olması lazım. Bunu belediyeye götürdük. Belediye de DSİ’ye teslim edecek. DSİ de zannedersem belediyeye bir yazı yazmış ‘Bütün vatandaşlar izin veriyorlarsa biz derenin ıslahını yaparız’ diye. En acil şekilde çünkü bir daha sel gelirse can tehlikesi var, 3-4 tane eve dere yatakları çok yanaştı. Eşme Dere’de özellikle bir daha sel gelirse bu 3-4 tane ev yıkılır diye tahmin ediyorum ve can tehlikesi olduğunu düşünüyoruz. Acil şekilde derelerin ıslah edilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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