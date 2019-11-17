Kent Çarşısı teslim alındı

Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen 3 bin 8 metrekare büyüklüğünde ki Kartepe Kent Çarşısı, tamamlanması ve gerekli kontrollerin yapılmasının ardından, kısmi kabul yapılarak teslim alındı. Projede otopark, kapalı alan ile Kartepelilere rahat ve güvenli alış-veriş yapma imkanı sağlarken, spor, kültürel ve sanatsal etkinliklerde düzenlenebilecek. Haftanın yedi günü hizmet vermesi düşünülen kapalı Kartepe Kent Çarşısı binlerce kişiye hizmet edecek şekilde projelendirildi.

HAYIRLI OLSUN

Kartepe Kent Çarşısı’nın ilçeye ayrı bir değer katacağını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bölgemizde güzel hizmetlere vesile olacak olan bu noktanın ilçemize kazandırılmasındaki gayretlerinden dolayı önceki dönem Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'e ve müteahhitliğini üstlenen Yunus Merttürk'e teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.