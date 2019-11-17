Kartepeli minikler Ata’yı andı

Kartepeli minikler Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81’nci yıl dönümü münasebetiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. 10 Kasım'a özel pano çalışması gerçekleştiren İstasyon Necip Fazıl Kısakürek, Dumlupınar Kâtip Çelebi ve Gelişim Akademisi Bilgi Evleri öğrencileri Atatürk Köşesi oluşturdular.
ATATÜRK ANLATILDI
Gerçekleştirilen etkinliklerde Atatürk’ün hayatı, kişiliği, ilkeleri, yaptığı yenilikler ve vatan sevgisi çocuklara anlatıldı. Duygu yüklü anlar yaşayan öğrenciler, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran ve minnetle anıyoruz, vatan uğruna şehit olan tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz” dediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz