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7’den 27’ye kılavuz kardeşliği

Üniversite öğrencileri “7’den 27’ye Kılavuz Kardeşliği” projesiyle köy çocuklarına hediyeler götürerek takdir topladı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik Modeli çerçevesine sosyal farkındalık projelerine bir yenisini ekledi. Kılavuz Gençlik Modeli’nin üniversite ayağını oluşturan Akademi Üniversite Birimi, üniversite öğrencileriyle ortaklaşa “7’den 27’ye Kılavuz Kardeşliği” projesiyle köy çocuklarına hediyeler götürdü. Buluşmada renkli görüntüler ortaya çıktı.

BALÖREN KÖYÜ İLKOKULU

“7’den 27’ye Kılavuz Kardeşliği” projesiyle İzmit İlçesinde bulunan Balören Köy okulunu ziyaret eden üniversiteli öğrenciler önceden hazırladıkları hediyeleri miniklere takdim etti.  İzmit Balören Köyü İlkokulu’ndaki öğrenciler abilerinden gelen hediyelerden dolayı çok mutlu oldu.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

Hediyeler karşısında mutluluklarını gizleyemeyen çocuklar, durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Köy okulu öğretmeni olan Ümit Gündem ise köy çocuklarını sevindirdikleri için yetkililere teşekkür etti. Bu tür davranışların çocukları sevindirdiğine dikkat çeken Gündem, “Büyükşehir yetkililerinin başlattığı bu projeyi çok değerli buluyorum. Umarım bu tür projeler artarak devam eder.” dedi.

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