Engellilerden sünnet etkinliği

Kocaeli Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin üyesi olan Fatih Pehlivan ile Erhan Özkardeş'in sünnet etkinliği; dernek binasında gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Nilgün Albayrak, iki üyesinin sünnet etkinliğini dernekte yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese can-ı gönülden teşekkür ettiğini söyledi. Her zaman derneklerinin üyelerinin yanında olduğunu belirten Albayrak, böyle bir etkinliği gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu ifade etti.