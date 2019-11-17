Kocaeli Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin üyesi olan Fatih Pehlivan ile Erhan Özkardeş'in sünnet etkinliği; dernek binasında gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Nilgün Albayrak, iki üyesinin sünnet etkinliğini dernekte yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese can-ı gönülden teşekkür ettiğini söyledi. Her zaman derneklerinin üyelerinin yanında olduğunu belirten Albayrak, böyle bir etkinliği gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu ifade etti.
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Engellilerden sünnet etkinliği
Kocaeli Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin üyesi olan Fatih Pehlivan ile Erhan Özkardeş'in sünnet etkinliği; dernek binasında gerçekleştirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz