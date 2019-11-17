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MHP'li kadınlar Çanakkale'yi gezdi

MHP Körfez İlçe Kadın Kolları Emine Babuccu ve yönetimi tarafından organize edilen programda kadınlar Çanakkale'ye gezdi
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MHP Körfez İlçe Kadın Kolları Emine Babuccu ve yönetimi tarafından organize edilen programda kadınlar Çanakkale'ye gezi düzenledi. Sabahın erken saatinde Çanakkale'ye varan kadınlar,  Çanakkale Destanı'nın yazıldığı alanları gezdiler, burada bulunan çeşitli mekanları ziyaret ettiler. Uzman ekiplerden Çanakkale Destanı'nın yazıldığı mekanlar hakkında bilgi aldılar. Kadın Kolları Başkanı Emine Babuccu bu ve buna benzer gezileri bundan sonra da düzenleyeceklerini belirterek, verimli bir gezi olduğunu dile getirdi.

VATAN, BAYRAK, MİLLET

Babuccu, " Bilinmelidir ki; ülkücüler Türk Milleti'nin  57. Piyade alayıdır. Biz, bu millete, bu topraklara kendimizi adamış insanlarız. Vatan, bayrak, millet bizim en önemli varlığımızdır. Bu varlıklar için gerekirse kendi varlığımızı yok ederiz. Bu yüzden Çanakkale, Türk Milletinin var oluş destanının yazıldığı mekanlardır. Kadınlarımızla geldik, gördük; gezdik, bize bu ülkeyi emanet eden şehitlerimize dualarda bulunduk. Bu ülkede yaşayan herkesin Çanakkale'yi çok iyi bilmesi gerekir' dedi. Programa, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu da katıldı.

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