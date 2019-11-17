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İzmit M.T.A.L’de Charter’la eğitime teşekkür belgesi

İzmit M.T.A.L. ‘VET Charter'la Uluslararası Eğitim Kurumu Gelişimi' projesiyle eğitim alan öğrenci ve öğretmenleri ödüllendirdi

Yasemin Kaya
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İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda okul AB Proje Birimince organize edilen törenle 19 öğrenci onur belgesi ve katılım sertifikası; 8 öğretmen ise teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Törene Okul Müdürü Mehmet Aktaş, Okul Projelerden Sorumlu Müdür Yardımcısı İbrahim Adıgüzel,  katılımcı öğretmenler ve 2019 yılında yapılan dil sınavını geçen 152 öğrenci katıldı.

19 ÖĞRENCİ 8 ÖĞRETMEN

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, 2018 teklif çağrısı döneminde Erasmus+ programı kapsamında 'VET Charter'la Uluslararası Eğitim Kurumu Gelişimi' isimli projesi Ulusal Ajans tarafından kabul edilmişti. Bu proje ile çalışmalarını hayata geçiren İzmit M.T.A.L.'de toplam 8 hareketlilik gerçekleştirildi. Faaliyetlerde şimdiye kadar toplam 19 öğrenci ve 8 öğretmen yer aldı. Proje kapsamında İtalya, İspanya ve İngiltere’de 3 farklı öğretmen hareketliliği gerçekleştiren okul, bu yıl yeni bir program olan Erasmus PRO kapsamında da Temmuz 2019 tarihinde 2 öğrencisini İngiltere’ye 2 öğrencisini ise İspanya’ya göndermişti. Bu öğrenciler Türkiye‘den yurtdışına mesleki eğitim almak üzere 90 günlüğüne giden ilk öğrenciler oldu.

4.0 TEKNOLOJİSİNİ ÖĞRENDİLER

Okulun aynı anda 3 farklı grubu Estonya, İngiltere ve Finlandiya ülkelerinde yerel ortakların koordinatörlüğünde yapılması planlanan 19 günlük staj programları da tamamlandı. Türkiye'de sadece 6 meslek lisesinde bulunan VETCharter belgesi sayesinde alınan fonla gerçekleştirilen bu staj, öğrencilerin Endüstri 4.0 teknolojileri hakkında kendilerini geliştirmelerini sağladı. Okul AB Projeleri Ekibi öğretmeni Ferhat Polat tarafından sunum ile başlayan programda konuşan İzmit MTAL Okul Müdürü Mehmet Aktaş, “Yurtdışında staj yapacak öğrencilerimiz kazanacakları deneyimi ECVET (Mesleki Eğitimde Kredi Transferi Sistemi) sayesinde ülkemizde de belgelendirebilecekler. Organizasyonlarımız devam edecek” dedi.

Bugün 16:47 TSİ - Eğitim

Muhabir Yasemin Kaya

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