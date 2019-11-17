Erzurumlular’a Çat’tan ziyaret

Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal’ın geçtiğimiz günlerde önemli konukları vardı. Erzurum Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ile MHP Çat İlçe Başkanı Yılmaz Polat, Önal ile vakıf binasında bir araya geldi. Buluşma sırasında ev sahibi Başkan Önal’ın yanı sıra Erzurumlular Vakfı yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
HİZMETLERİ ANLATTI
Konukları ile yakından ilgilenen Vakıf Başkanı Ahmet Önal, Kocaeli’deki Erzurum nüfusu ve yapılan sivil toplum faaliyetleri hakkında misafirlerine bilgilendirme yaptı. Konuk Belediye Başkanı Melik Yaşar da Erzurum’da yürüttükleri yerel hizmetler ve belediye çalışmaları hakkında paylaşımda bulundu. Ziyaret çiçek takdimi ile sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz