TEB’de konut kredi faizi %0.99’a indi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi faiz oranını yüzde 0.99’a düşürdü. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi: “TEB, konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine yüzde 0.99 faiz oranında konut kredisi sağlıyor. TEB’in yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.99 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor.
UYGUN FİYATLAR
TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi de şunları kaydetti: “Konut kredilerinde, 2019 yılı boyunca uygun fiyatlar ile kredi veren bankalardan biri olduk. Bu kapsamda tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz