Kandıra’dan acı haber! Cansız bedeni bulundu

Kandıra Kefken Mahallesi Pembe Kayalar’da dün sabah saatlerinde epilepsi hastası Müslüm Hızal (30) ve arkadaşları pikniğe gitti. İddialara göre öğle saatlerinde arkadaşları piknik alışverişi yapmak için bölgeden ayrılırken, Müslüm Hızal ise ateşi yakmak için bölgede kaldı. Alışverişi tamamlayan arkadaşları bölgeye dönmesinin ardından Hızal’ı bıraktıkları yerde bulamadı.

Bölgede arayan arkadaşları Hızal’ı bulamayınca, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edilirken, ekipler dün gece saatlerine kadar yaptıkları hem orman hem deniz üzerinde yaptıkları çalışmalarda Hızal’ı bulamadı. Havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren ekipler bugün sabahın erken saatlerinde tekrar çalışma başlattı.

SON GÖRÜLDÜĞÜ YERE YAKIN

Jandarma, AFAD, AKUT, SAKTİM ve çeşitli gönüllü arama kurtarma timleri ormanlık alanda başlattığı çalışmalarda 6 kilometrelik alanı taramasının ardından denizde çalışma başlattı. Sahil güvenlik ve AFAD botları yüzeyi tararken, jandarma dalgıçları da su altında arama tarama çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat önce dalgıçlar tarafından Müslüm Hızal’ıncansız bedeni, son görüldüğü yere çok yakın bir noktada kayalıkların altında bulundu. Hızal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.