Derince’de Sevgi Mağazası açıldı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Sevgi Mağazası’nı ilçe halkının hizmetine sundu. Sırrıpaşa Mahallesi, Bahar Caddesi’nde yer alan 1071 Kültür Merkezi’nde hizmet vermeye başlayan Sevgi Mağazası’nın açılışı dolayısıyla bir program düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Pala ve İbrahim Şirin, AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, STK başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

Açılış töreninde bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Çözüm Masası, Alo Vefa Hattı, Derince Kariyer İstihdam Merkezi, derincebaskanim.com ve Millet Kıraathanesi projelerimiz halkımızdan büyük ilgi gördü. Bugün de Allah’ın izniyle Sevgi Mağazamızı hizmete açıyoruz. Sevgi Servettir sözünü sloganımız olarak belirledik. Bu mağazada para geçmeyecek, tek geçerli servet, sevgidir. Hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin daima yanında olmaya devam edeceğiz. Sevgi Mağazamız, ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

ALT-ÜST YAPI YENİLENECEK

Başkan Aygün’ün ardından kürsüye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da konuşmasında “Biliyorsunuz ben Derince’ye geldim mi kendimi evimde hissediyorum. Buradaki programlar benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Bugün yine son derece hayırlı bir hizmetin açılışı için bir aradayız. Yardımlaşma bizi biz yapan temel unsurlardan biri. Bütün kamu kurum ve kuruluşları milletimize hizmet etmek için var. Varlık sebebimiz milletimiz. Bu güzel hizmetten dolayı değerli belediye başkanımızı tebrik ediyorum.” dedi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından dualar eşliğinde Sevgi Mağazası’nın açılışı yapıldı. İlk olarak Sevgi Mağazası’nı gezip incelemelerde bulunan Başkanlar Büyükakın ve Aygün ile Kaymakam Aksak, ardından Derince Seyahat Kartları Ofisi ve 1071 Kültür Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.