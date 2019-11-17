OSB yöneticilerine afet semineri

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü’nün birlikte organize ettikleri afet hazırlıkları seminerine İlimizdeki OSB yöneticileri yanında Tuzla bölgesindeki 3 OSB’nin yöneticileri de katıldı. Gebze Ticaret Odası Konferans Salonu’ndaki seminerde AFAD-TAMP bilgilendirmesi, OSB’lerin afet ve acil durum hazırlıkları ve temel afet bilinci sunumları ardından KBRN süreç bilgisi verildi ve arama kurtarma ekipmanları tanıtımı yapıldı.

AKILLI KENT VE MODERN TEKNOLOJİLER

Seminerin açılış konuşmalarını yapan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, seminerin önemine değinerek afet ve acil durum öncesinde yapılacakların hazırlıklar bakımından çok değerli olduğunu vurguladılar. Daha sonra Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Akbaş, “Akıllı Kent Kavramı ve Afet Risklerini Azaltacak Modern Teknolojiler” konulu kısa bir sunum yaptı.

“HERKES HAZIR OLDUĞUNDA HAZIRIZ”

Açılış konuşmaları ardından söz alan AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, TAMP Kocaeli Afet Müdahale Planı ve OSB’lerin afet ve acil durumlara yönelik hazırlık yükümlülükleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi. TAMP’ın, işbirliği temelinde kurumsal ve bireysel anlamda devletin müdahale refleksini sahada göstermek üzere oluşturulduğunu söyleyen Tekoğul, bütünleşik afet yönetimi kavramının hazırlıkların tek başına bir kuruma bırakılamayacağı, afet ve acil durum anında tüm kurum kuruluşların kapasitelerini AFAD koordinesinde müdahaleye kanalize etmeleri anlamına geldiğini vurguladı. Tekoğul, “Toplumun tüm kesimleri afetlere hazır olduğunda hazırlıklı olunmaktan bahsedilebilir” dedi. ifade etti.