Vali Hüseyin Aksoy’un makamı boş kalmıyor

Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri, iş adamları ve siyasi parti temsilcileri Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etmeye devam ediyor. Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Disleksi Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Nejla Alıcıkuş Şimşek ve Türkiye Disleksi Hareketi Kocaeli İl Temsilcisi Uğur Bozkurt, Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Dr. Fuat Ayar ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Kars-Ardahan-Iğdır (KAI) Vakfı Genel Başkanı Taner Sarıçayır ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Av. Ömer Faruk Yıldırım ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve İstanbul Halkoyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Urtekin, Büyükbirlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi ve kurul üyeleri; Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AKSOY, MOLLAFENARİ’DE

Vali Hüseyin Aksoy, önceki gün Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Aksoy’a Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler eşlik etti.