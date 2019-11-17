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Körfez’de diyabet farkındalığı yaratıldı

14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Münir İritaş ve Cansu Tepe’ye evlerinde ziyaret gerçekleştirildi.
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14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, kentte yaşayan ve diyabet hastalığı ile küçük yaşlarına rağmen büyük mücadele veren Münir İritaş ve Cansu Tepe’ye evlerinde ziyaret gerçekleştirildi. Şekerli gıda tüketemeyen çocuklara, içerisinde şeker bulunmayan gıdalardan hazırlanmış hediye paketleri takdim edildi.

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Yapılan bu anlamlı proje ile Körfez’de diyabet hastalığına farkındalık oluşturulurken, çocukların unutulmadıklarını görmeleri büyük sevinç yaşattı. İritaş ve Tepe aileleri, duyarlı davranışından dolayı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Körfez Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiler.

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