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Mahalle bekçileri göz açtırmıyor

İzmit’te denetim yapan mahalle bekçileri yaptıkları GBT sorgusunda aranan 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Nazım Özgün Erbulan
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İzmit kent merkezi, Yenidoğan, Kuruçeşme Mahallelerinin işlek caddeleri ve ara sokaklarında devriye gezen mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri şahıslara yapmış olduğu GBT’de 2 kişinin çeşitli suçlardan arandığını tespit etmesi üzerine şahısları gözaltına aldı. Denetimlerini devam ettiren ekipler yaptıkları üst aramasında ise 1 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız ev tüfeği taşıyan 2 kişiye cezai işlem uyguladı.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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