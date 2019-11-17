Mahalle bekçileri göz açtırmıyor

İzmit kent merkezi, Yenidoğan, Kuruçeşme Mahallelerinin işlek caddeleri ve ara sokaklarında devriye gezen mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri şahıslara yapmış olduğu GBT’de 2 kişinin çeşitli suçlardan arandığını tespit etmesi üzerine şahısları gözaltına aldı. Denetimlerini devam ettiren ekipler yaptıkları üst aramasında ise 1 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız ev tüfeği taşıyan 2 kişiye cezai işlem uyguladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz