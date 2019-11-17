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Batı Trakya Türkleri, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

Batı Trakya Türkleri İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ile siyasi parti il başkan yardımcıları Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti
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Kocaeli Batı Trakya Türkleri Dernek Başkanı Yüksel Öztürk beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Siyasi parti İl Başkan Yardımcıları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Batı Trakya Gümülcine’de düzenlenen kabul töreni ve Batı Trakya’da gerçekleştirdikleri temaslar hakkında bilgi sunumunda bulunup,  kabullerinden dolayı teşekkür ettiler.

Vali Hüseyin Aksoy ise Batı Trakyalıların her türlü konu ve sorunları ile uğraşıp, bu sorunları çözümlendiren ve etkinliklerde de kültürel değerleri ve dayanışmayı ön plana çıkararak özverili bir şekilde çalışmalarda bulunan Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

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