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HDP’den kongre açıklaması

HDP İl Eş Başkanı Şahabettin Işık ilçe kongreleri hakkında yaptığı açıklamada, “Kongrelerimiz genel anlamda kitlenin ilgisinin büyük olması neticesinde iyi geçti” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Şahabettin Işık, ilçe kongreleri hakkında açıklamalarda bulundu. 22 Eylül’de Darıca, 7 Ekim’de Gebze’de yaptığı kongrelerle ilçe eş başkanlarını belirleyen HDP’de 24 Kasım Pazar günü Dilovası, Aralık ayının ilk haftası İzmit ve son haftasında da il kongresi gerçekleştirilecek.

“BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ”

İl Başkanı Şahabettin Işık kongre süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, “24 Kasım Pazar günü Dilovası ilçe kongresi yapılacak. Kesinleşmemekle birlikte Aralık ayının ilk haftası İzmit İlçe kongremizi yapmayı planlıyoruz. Bir aksilik çıkmazsa il kongresini de 22 Aralık olarak planlıyoruz. Yönetim şekillendi, ayrıca yönetimdeki adaylar içerisinde eş başkanlar belirleniyor. O yüzden eş başkan olmak isteyenler için başvuru 22 Kasım Cuma günü akşamına kadar devam ediyor. Kongrelerimiz genel anlamda kitlenin ilgisinin büyük olması neticesinde iyi geçti. Yeni ve genç arkadaşların yönetimde ağırlıklı olarak yer alması bizim için çok önemliydi ve öyle de oldu” dedi.

“GBT UYGULAMASI YAPILDI”

GBT yapılması hakkında da açıklamalarda bulunan Işık, “Bu yıl ilk kez kongrelerimizde güvenlik önlemi adı altında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince GBT (Genel Bilgi Taraması) kaydı uygulaması yapıldı. Bunun rutin bir uygulama olmadığını biliyoruz. Üst araması kimlik kontrolü gibi önlemler normaldir ancak özellikle Çayırova ilçemizde kongrenin yapıldığı salonun her iki cadde tarafına bariyerlerin kurulması kitlenin kongreye ilgisini azaltmaya yönelik bir önlem olduğunu düşünüyoruz. Benzer uygulama Körfez kongremizde de yapılmıştı. Ancak istenen sonuç elde edilmedi. Parti kitlemiz ve davetliler kongrelerimize yoğun ilgi gösterdi” ifadelerinde bulundu.

“YOĞUN BİR POLİS BARİKATIYLA KARŞILAŞTIK”

Yoğun bir polis barikatıyla karşılaştıklarını belirten Işık, “İlçe binamızın bulunduğu sokak Dilovası’nın en güvenli sokağı olmasına rağmen o akşam da yoğun bir polis barikatıyla karşılaştık. O akşam da yine GBT yapıldı. Ekiplere sorduğumuzda genel bir asayiş uygulaması olduğu söylendi ancak Dilovası’nın diğer cadde ve sokaklarında benzer bir uygulamaya rastlayamadık. Bu durum, belediyelerimize uygulanan kayyum uygulamasının parti ve kitlemize yönelik farklı bir versiyonudur. Bunu kitlenin partiye gelmesini engellemek partiyi kitle desteğinden yoksun bırakmak ve partiyi dört duvar bir tabeladan ibaret kılmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiriyoruz” dedi.

“CUMHURİYET TARİHİNDE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞTİR”

Kayyum atanmasıyla ilgili de konuşan Işık, “3 belediye eş başkanımız daha gözaltına alındı. Bu gözaltı ve tutuklamalar kayyum atamasına gerekçe oluşturmak amacıyla yapılmaktadır. Yaklaşık 25 belediyemize kayyum atandı. Dünyada benzer örnekler var mıdır bilemiyoruz ancak Türkiye’de partimize yönelik olarak yürütülen kayyum atamaları, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir uygulamadır. Bu uygulama şahsında yasadan hukuktan kanundan söz etmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“HALKIN İRADESİNİN YOK SAYILMASI GİRİŞİMİ”

“Belediye meclisi işlevsizleştirilmiştir” diyen Işık, “Belediye başkanının geçici veya süreli görevinden ayrılması halinde yerine belediye meclisinin yapacağı oylama neticesinde belediye meclis üyelerinden biri, belediye başkanı olarak seçimi yapılır. Bizim belediye eş başkanlarımızın yerine ya bir vali yardımcısı ya bir kaymakam atanmıştır. Burada belediye meclisi de işlevsizleştirilmiştir. Hükümet çevreleri hangi gerekçe ile olursa olsun başlattığı kayyum uygulamasının gerçek gerekçesi toplum tarafından bilinmektedir. Hükümet tarafından kamu gücü kullanılarak halkın iradesinin yok sayılması girişimidir” şeklinde konuştu.

“MUTLAKA DEĞERLENDİRİLECEKTİR”

Şahanettin Işık son olarak, “Muş eski Milletvekili Sayın Sırrı Sakık’ın ‘Halkların Demokratik Partisi, bütün belediyelerden çekilmeli. Belediye başkanı ve meclis üyeleri istifa etmelidir’ açıklaması anlamlıdır. Bu açıklama partimiz yetkili organları tarafından mutlaka değerlendirilecektir” diyerek HDP’li belediyelere atanan kayyumlar sonraki partisinin alacağı tavrın ilerleyen günlerde netleşeceğinin altını çizdi.

 

Bugün 17:24 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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