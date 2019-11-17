Route 41 Cafe Bistro Kocaelispor’un renkleriyle açıldı!

Ocak ayından itibaren yapımına başlanılan Route 41 Cafe Bistro İzmit Ömerağa Mahallesi Cemil Karakadılar Caddesi No:8/B’de görkemli bir şekilde açıldı. İşletme sahipleri Erkan Akbulut ve Fatih Bayhan; “Burayı hizmete koymak için bir yıla yakındır geceli gündüzlü çalışıyoruz. İzmitimiz’e kazandırdığımız güzel mekânımıza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Yaklaşık bir milyonluk yatırımın yapıldığı mekânın açılışına 1863 Ocakbaşı Restoran sahibi Emrullah Karakaya, işletme sahipleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyelerinin yoğun programından dolayı katılamadığı mekânın açılışı Yeni Cuma Cami İmamı Ahmet Doğan’ın okuduğu duaların ardından gerçekleştirildi.

“FARKLI DEKORUYLA KOCAELİ’DEKİ İLK MEKAN”

Dekorunda Kocaelispor’un yeşil siyah renklerinin de ağırlık verildiği iki katlı geniş mekân hakkında bilgi veren işletme sahiplerinden Fatih Bayhan; “Biz çok uzun süredir burayı hazırlama gayretindeydik, çok şükür açılışımız bugüne kısmet oldu. Mekânımız farklı dekoruyla Kocaeli’deki ilk mekân özelliği taşıyor. Çok emek verdik, gururluyuz ve mutluyuz. Öncelikle açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan tüm değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Mekanımızda tavuk menü çeşitleri, yerli ve İtalyan makarna menüleri, pizzalar, hamburger menüleri, sınırsız çay ikramıyla geniş kahvaltı seçenekleri, Akdeniz ve mevsim salata çeşitleri, mantı, gözleme, köfte, pasta ve tatlı menülerimizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Güler yüzlü 8 personelimizle artık hizmetteyiz. Bu güzel lezzetlerimizi halkımızın beğenisine sunmak için tüm herkesi ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.