Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit Ömerağa Mahallesinde bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı istihbaratı aldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, "Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etmek" iddiasıyla işyerinin mesul müdürü D.A ile 2 kadın gözaltına alındı.
Bugün 09:05 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 09:07 TSİ
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kocaeli'de bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz