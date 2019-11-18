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Masaj salonuna fuhuş baskını!

Kocaeli'de bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit Ömerağa Mahallesinde bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı istihbaratı aldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, "Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etmek" iddiasıyla işyerinin mesul müdürü D.A ile 2 kadın gözaltına alındı.

Bugün 09:05 TSİ - Asayiş

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